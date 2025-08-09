الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس يدشن معسكر كازاخستان

دشن فريق التايكواندو لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس معسكره التدريبي الخارجي الذي يقيمه في كازاخستان ضمن استعداداته لخوض منافسات الموسم المقبل والمشاركة في بطولة كازاخستان الدولية والمصنفة G1.

ويقام المعسكر التدريبي برعاية مجلس الشارقة خلال الفترة من (8-18) أغسطس الحالي بينما تنطلق منافسات البطولة يوم 12 الشهر الحالي ويمثل النادي في المعسكر والبطولة

12 لاعباً منهم 4 لاعبين من قسم رعاية الموهوبين لمجلس الشارقة الرياضي ويترأس بعثة النادي إداري الفرق الرياضية ماجد خلف العويس والمدربان ياسين الجوادي وأشرف عبدالجليل والإداري وليد محمد أحمد.

وقال أحمد سعيد الجروان رئيس مجلس إدارة النادي إن المعسكر التدريبي الحالي سيشكل نقطة مهمة في جاهزية اللاعبين استعداداً للموسم المقبل داعياً اللاعبين إلى استثمار جميع العناصر التدريبية والذهنية التي يوفرها المعسكر لتحقيق الاستفادة العليا وذلك في إطار خطة النادي الاستراتيجية لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتعزيز خبراتهم عبر الاحتكاك بنخبة اللاعبين الدوليين لاستدامة تطور المستوى الفني.

من ناحيته قال الدكتور علي علوي المدير الفني للتايكواندو في النادي: الهدف هو تطوير الأداء التكتيكي والمهاري، وتحسين القدرة على التكيف مع أساليب اللعب المختلفة، إضافة إلى تعزيز دقة التنفيذ، وقوة رد الفعل، وذلك ضمن بيئة تدريبية عالية المستوى.