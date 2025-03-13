500 مشارك في «جري الشارقة الخيري»

شارك 500 متسابق ومتسابقة في فعالية جري الشارقة الخيري، التي نظمها مجلس الشارقة الرياضي ضمن برنامج فعالياته المجتمعية في شهر رمضان المبارك، والتي تم تخصيص عائدها بالكامل لمؤسسة القلب الكبير التي تعنى بالأعمال الإنسانية داخل الدولة وخارجها.

وشهد الفعالية وتوج الفائزين أحمد السلمان رئيس قسم المبادرات والفعاليات المجتمعية ويوسف الحوسني تنفيذي فعاليات بإدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي، وجاءت نتائج الفئات على النحو التالي:

في 10 كلم للمواطنين كان المركز الأول من نصيب حمد علي والثاني عبدالرحمن الياسي والثالث سلطان السعيدي.. وللمواطنات: الأولى لطيفة الجناحي والثانية مريم الشكلي والثالثة مريم العلي..

وفي الفئة المفتوحة للرجال تصدر جودفري سيجول وحل ماثيو نجانجا ثانياً وجوزيف كينجيتي ثالثاً.. ولدى السيدات خطفت يوكو ايريغوتشي الصدارة أمام بيديليا ماسونجو، بينما حلت عائشة ناصر في المركز الثالث.

وفي سباق 5 كلم للمواطنين جاء في المركز الأول سالم الدهماني والثاني عبيد الحمودي والثالث محمد تيمور.