مواجهة نارية بين «فهود زعبيل» و«تداوي 2» في «طائرة ند الشبا»

يخطف لقاء «فهود زعبيل» و«تداوي 2» الأنظار في بطولة الكرة الطائرة الليلة، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه، والذي أطلقه ويرعاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

ويُقام سنوياً في شهر رمضان المبارك في مجمّع ند الشبا الرياضي، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت شعار «قدرات لا حدود لها».

يعد الفريقان من أقوى المنافسين في لقب النسخة الحالية، حيث يتشكل فريق فهود زعبيل من لاعبي شختيور سوليغورسك بطل الدوري البيلاروسي 8 مرات آخرها الموسم الماضي، والمعروف بكونه مصنع «النجوم»، فيما يستعين فريق تداوي 2 بنجوم فريق و نوفوكويبيشيفسك الروسي، لتكون بذلك المباراة بين فهود زعبيل وتداوي 2 ديربياً روسياً – بيلاروسياً.

وتقام مباراة «فهود زعبيل» و«تداوي 2» لحساب المجموعة الثانية الساعة 11 ليلاً، فيما تسبقها مباراة الهلال والسماوي التي تنطلق بداية من الساعة 9 ليلاً.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، راعي فريقي فهود زعبيل وزعبيل للكرة الطائرة في دورة ند الشبا الرياضية: فخورون بمواصلة شراكتنا مع فريقي فهود زعبيل وزعبيل للكرة الطائرة ضمن منافسات النسخة الثانية عشرة من دورة ند الشبا الرياضية.

وذلك تجسيداً لعام المجتمع في دولة الإمارات. وانطلاقاً من كوننا شركة وطنية رائدة، تظل مجموعة إينوك ملتزمة تعزيز الوحدة والتماسك وتقوية الروابط في المجتمع عبر الرياضة.

وأضاف: ندرك الحاجة إلى دعم المواهب المحلية للحفاظ على تراثنا الثقافي وخلق مساحات يمكن عبرها للشباب تطوير قدراتهم والإسهام في نمو وتقدم الوطن. وتبرز هذه الرعاية رؤية قيادتنا الرشيدة في دعم بناء مجتمعٍ ديناميكي وحيوي.

حيث يسهم العمل الجماعي والمسؤولية المشتركة في دفع وطننا إلى الأمام. من جهة أخرى، حققت منافسات بطولة الرماية مع الجري (ليزر رن) التي أقيمت للمرة الأولى، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، واختتمت منافساتها مساء أول من أمس، نجاحاً كبيراً ومشاركة واسعة من مختلف الجنسيات.

وتوج الفائزين بالمراكز الأولى في ختام منافسات الرجال كل من الدكتورة هدى المطروشي رئيسة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، وحسن المزروعي مدير الدورة، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية بالدورة.

وأسفرت نتائج منافسات الرجال عن فوز عبدالله يوسف الفلاسي بالمركز الأول في فئة 30 سنة فما فوق بعد إنهائه السباق في زمن 3:41 دقائق، متفوقاً بثانيتين على سالم عبدالله الذي جاء في المركز الثاني، وحل علي عبدالباقي محمد في المركز الثالث، وفي فئة 19 إلى 29 سنة فاز محمد حسين محمد علي بالمركز الأول، تلاه خليفة حسن علي في المركز الثاني، وحل محمد زياد البلوشي في المركز الثالث.

وفي فئة تحت 19 سنة فاز أحمد علي السعدي بالمركز الأول، تلاه خلفان الزعابي في المركز الثاني، وحل محمد راشد خلفان في المركز الثالث، وفي فئة تحت 17 سنة فاز نواف الزعابي بالمركز الأول، تلاه عبيد حميد سالم الدرمكي في المركز الثاني، وحل محمد جاسم البلوشي في المركز الثالث.

وفي فئة تحت 15 سنة فاز عبدالرحمن الكتبي بالمركز الأول، تلاه مهير مانع موسى في المركز الثاني، وحل زياد أحمد في المركز الثالث، وفي فئة تحت 13 سنة فاز ذياب عمر الكتبي بالمركز الأول، تلاه عبدالله عيسى آل علي في المركز الثاني، وحل فلاح جاسم البلوشي في المركز الثالث.

وفي فئة تحت 11 سنة فاز مايد حارب الكتبي بالمركز الأول، تلاه سهيل عبدالله سهيل بالمركز الثاني، وحل معز محمد صابر في المركز الثالث، وفي فئة تحت 9 سنوات فاز حمدان حمد علي بالمركز الأول، متوفقاً بثانيتين على أحمد محمد علي البلوشي الذي جاء في المركز الثاني، وحل محمد خالد محمد في المركز الثالث.

وفي فئة فوق 40 سنة فاز خالد أحمد بالمركز الأول بعد إنهائه السباق في زمن 5:01 دقائق، متفوقاً بأربع ثوانٍ على أحمد نبيل الذي جاء في المركز الثاني، تلاه صالح عيسى في المركز الثالث، وفي فئة فوق 50 سنة فاز محمد الماروني بالمركز الأول، تلاه سيف مطر الجابري بالمركز الثاني، وحل أحمد حسنين ثابت في المركز الثالث.

شد الحبل

شهدت منافسات بطولة شد الحبل منافسات قوية وإثارة كبيرة وحضوراً جماهيرياً واسعاً ففاز فريق الحرس الوطني حامل لقب النسخة الماضية على فريق مؤسسة دبي للإعلام بنتيجة (2 – 0)، في أول الجولة الأولى ضمن فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية.

كما فاز فريق القوات البرية على فريق جهاز أمن الدولة دبي بنتيجة (2 – 0)، وفاز فريق وزارة الدفاع على فريق وزارة التربية والتعليم بنتيجة (2 - 0)، وفاز فريق الدفاع المدني برأس الخيمة على فريق شرطة دبي بنتيجة (2 – 0).

ويلتقي اليوم فريق الحرس الوطني مع فريق الدفاع المدني دبي، ويلتقي فريق شرطة دبي مع فريق مؤسسة دبي للإعلام، ويلتقي فريق جهاز أمن الدولة دبي مع فريق وزارة التربية والتعليم، ويلتقي فريق القوات البرية مع فريق وزارة الدفاع.

وفي الفئة المجتمعية فاز فريق مجموعة دلسكو على فريق مجموعة ترانس غارد بنتيجة (2 – 0)، وفاز فريق أكاديمية آي إف بي بي على فريق المسلماني بنتيجة (2 – 0)، وفاز فريق الجوارح على فريق أبطال آي إف إس بنتيجة (2 – 0).

وفاز فريق مجموعة الحبتور على فريق أجنيس للمقاولات بنتيجة (2 – 1)، وفاز فريق العاصفة على فريق مجموعة دتكو بنتيجة (2 – 0)، وفاز فريق الكواسر على فريق شركة الساحل بنتيجة (2 – 0)، وفاز فريق تروس للتجارة العامة على فريق ايه جيه بنتيجة (2 – 0)، وفاز فريق ملوك كيرلا على فريق المقاتلون بنتيجة (2 – 0).

ويلتقي اليوم فريق المسلماني مع فريق مجموعة دلسكون وفريق أكاديمية آي إف بي بي الرياضية مع فريق مجموعة ترانسغارد، وفريق مجموعة الحبتور مع فريق أبطال إي إف إس، وفريق أجنيس مع فريق الجوارح.

وفريق الكواسر مع فريق مجموعة دتكو، وفريق الساحل مع فريق العاصفة، وفريق فايترز مع فريق ايه جي، وفريق كيرلا مع فريق تروس للتجارة.

وفي فئة الناشئين فاز فريق ايه 25 جيم على فريق أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية بنتيجة (2 – 0)، وفاز فريق بي نينجا على فريق مدرسة أحمد بن راشد بنتيجة (2 – 0)، وفاز فريق نادي الشارقة للدفاع عن النفس على فريق أكاديمية آي إف بي بي بنتيجة (2 – 0)، وفاز فريق مجلس الشارقة الرياضي على فريق ديزرت ستورم بنتيجة (2 – 0).

ويلتقي اليوم فريق بي نينجا مع فريق أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وفريق مدرسة أحمد بن راشد مع فريق ايه 25، وفريق مجلس الشارقة الرياضي مع فريق أكاديمية آي إف بي بي الرياضية، وفريق ديزرت ستورم مع فريق نادي الشارقة للدفاع عن النفس.

صدارة

وتصدر فريق شرطة دبي ترتيب الفرق المشاركة في بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة برصيد 6 نقاط بعد فوزه في مباريات اليوم الثالث على فريق شرطة الشارقة بنتيجة (26 – 24)، كما فاز فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي على فريق دائرة المالية بنتيجة (20 – 13)، وفاز فريق هيئة تنمية المجتمع على فريق الهمم بنتيجة (23 – 13)، وفاز فريق بلدية دبي على فريق الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب دبي بنتيجة (20 – 0).