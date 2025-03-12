فريق الإمارات يفتتح مشوار التتويج في تورين 2025 بذهبية وبرونزية في التزلج اللوحي

بدأ فريق الأولمبياد الخاص الإماراتي مشواره في الألعاب العالمية الشتوية – تورين 2025، بتحقيق أولى الميداليات في البطولة، حيث أحرز عبدالله النعيمي الميدالية الذهبية في منافسات التزلج اللوحي، فيما حصدت مينه المزروعي الميدالية البرونزية، في إنجاز يعكس جاهزية اللاعبين وتألقهم في المنافسات العالمية.

ويشارك فريق الإمارات في البطولة ببعثة تضم 11 لاعبًا ولاعبة من ذوي التحديات الذهنية والنمائية، برعاية شركة مبادلة كراعٍ رسمي. ويعكس هذا الإنجاز الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون خلال الأشهر الماضية في التحضيرات والتدريبات المكثفة استعدادًا للحدث.

أعرب طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي ورئيس البعثة إلى تورين، عن فخره بالإنجازات التي تحققت، قائلاً:

"فخورون بما حققه عبدالله النعيمي ومينه المزروعي في بداية مشاركتنا بالألعاب العالمية الشتوية، ونهدي هذا النجاح إلى قيادتنا الرشيدة الداعمة لأصحاب الهمم. هذه الميداليات هي ثمرة التزام وتفاني لاعبينا الذين يمثلون الإمارات خير تمثيل في المحافل الدولية. نحن نؤمن بقدرتهم على تحقيق المزيد من النجاحات والميداليات خلال البطولة."

من جانبه، صرّح محمد العتري، مدير العمليات والمشاريع العالمية للثلج في ماجد الفطيم، قائلاً:

"إن فوز عبدالله ومينه في دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص – تورين 2025، هو إنجاز كبير يعكس جهودنا المستمرة في تطوير الرياضات الشتوية في الإمارات. ورغم غياب الثلوج الطبيعية في الدولة، فقد لعبت إدارة ’سكي دبي‘ دورًا أساسيًا في تعزيز مهارات اللاعبين عبر التدريبات المكثفة تحت إشراف مدربتهم المختصة لينا رضا. هذا التدريب المستمر كان له أثر كبير في تحقيق هذا النجاح."