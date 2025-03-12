نادي الثقة للمعاقين ينظم بطولة "الثقة الرمضانية لكرة الطاولة"

نظم نادي الثقة للمعاقين بطولة الثقة الرمضانية مساء أمس فعاليات البطولة الرمضانية السنوية، ضمن البطولات الرمضانية خلال الشهر الكريم، بمشاركة (40) لاعبا من مختلف الفئات العمرية من الإعاقات الحركية والسمعية (وقوف وجلوس)، والذهنية ، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي وأولياء أمور اللاعبين.

وشهدت البطولة، التي جرت على ملاعب النادي، منافسات قوية ومثيرة أظهرت مهارات اللاعبين وقدراتهم التنافسية، حيث تنافست الفرق في أجواء مليئة بالحماس والروح الرياضية العالية.

وفي ختام البطولة، أكد الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مجلس إدارة النادي، على أهمية هذه الفعاليات في تعزيز القيم الرياضية وتقوية العلاقات بين اللاعبين وأولياء أمورهم، مشيرًا إلى أن النادي يحرص دائمًا على تنظيم أنشطة رياضية ومجتمعية خلال شهر رمضان المبارك لتعزيز التواصل المجتمعي.

وقال محمد عبدالله القايد عضو مجلس الإدارة القائم بأعمال المدير التنفيذي بأن توجهات مجلس إدارة النادي وسياسته تعمل من أجل تنظيم وتفعيل المزيد من الألعاب المستحدثة في برامج وأنشطة النادي، كما أكد بأن دعم الأسر لبرامجنا خطوة هامة ، حيث يعد تواجد الأسر خلال هذه البطولات الرمضانية دفعه تحفيزية وعامل نفسي هام لهم .

من جانبهم، أعرب أولياء الأمور عن سعادتهم بمستوى التنظيم والمشاركة في البطولة، معربين عن شكرهم لإدارة النادي على جهودها في توفير بيئة آمنة ومحفزة للاعبين واللاعبات لممارسة الرياضات.

واختتمت البطولة بتتويج اللاعبين من أصحاب المراكز الثلاث الأولى، وسط تصفيق الحضور، ومشاركتهم الفاعلة في إنجاح الفعالية.

ويواصل نادي الثقة للمعاقين تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية والثقافة المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، والتي تهدف إلى تعزيز الروح الرياضية ، وتشجيع اللاعبين واللاعبات على الانخراط في الأنشطة الصحية والمجتمعية.