جاستن فيلدز يحتفل بعقده الجديد في دبي

يقضي جاستن فيلدز وقتاً ممتعاً خلال رحلته الحالية في دبي، التي وصلها بعد ساعات فقط من توقيعه على عقد جديد مع فريق نيويورك جيتس، وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية، أن العقد مدته عامان، وقيمته 40 مليون دولار.

وظهر لاعب كرة القدم الأمريكية، في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من دبي أمس، مع زملائه ميكا بارسونز وبيجان روبنسون وكايل بيتس، في رحلة خارج الموسم عقب توقيعه عقده الجديد، بعدما أمضى المواسم الثلاثة الأولى من مسيرته مع فريق شيكاغو بيرز، وموسم 2024 مع فريق بيتسبرغ ستيلرز، حيث بدأ 6 مباريات قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء لصالح المخضرم راسل ويلسون.

وأكدت وسائل الإعلام الأمريكية أن فيلدز حصل على دور أساسي مع فريق نيويورك جيتس، الذي سبق وحاول التعاقد مع اللاعب قبل 4 سنوات، وأن فيلدز سيحل محل البديل المخضرم آرون رودجرز، المتوقع أن يتم الاستغناء عنه.