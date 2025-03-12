خميس راشد يخطف الأضواء في «تحدي حفيت»

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لتحدي حفيت الرياضي، أول من أمس، اعتماد لعبتي الكريكت والفوت فولي (التنس البرازيلي) رسمياً ضمن قائمة المنافسات، ليرتفع بذلك عدد الرياضات في هذا الحدث الرياضي الضخم إلى 20 رياضة، في استجابة مباشرة لرغبات الجاليات المقيمة في المدينة، وتعزيزاً لمشاركة أوسع تشمل مختلف الفئات، من الرجال والنساء والأطفال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

ومن المقرر أن تُقام منافسات الكريكت والفوت فولي مساء اليوم، حيث ستحتضن حديقة شعاب الأشخر مواجهات الفوت فولي، بينما ستُقام منافسات الكريكت في ملاعب البلدية في المنطقة الصناعية.

وضمن المنافسات، احتضنت المبزرة الخضراء، أحد أقوى السباقات الرمضانية، بمشاركة 800 متسابق في سباق الجري، الذي تم تقسيمه إلى ثلاث فئات لمسافات 1 و3 و5 كيلومترات.

وفي حدث استثنائي، بات الرضيع خميس راشد، أصغر مشارك في سباق الجري ضمن تحدي حفيت، وهو لا يتجاوز عمر ثلاثة الأشهر، وجاءت مشاركته الرمزية في إطار دعم والديه للرياضة وتأكيد أهمية تبني نمط حياة صحي منذ الصغر، حيث اصطحبه والده في الفعالية التي شهدت مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية.