دراج فريق الإمارات يحل ثانياً في «تيرينو أدرياتيكو»

قدم خوان أيوسو من فريق الإمارات إكس آر جي للدراجات الهوائية بداية قوية في اليوم الأول من سباق تيرينو-أدرياتيكو، حيث احتل المركز الثاني في المرحلة الأولى خلف المرشح الأبرز للقب، فيليبو غانا من فريق «إينيوس-غريناديرز».

وانطلق السباق الإيطالي بمرحلة سباق الزمن، التي امتدت لمسافة 11.5 كم في بلدة ليدو دي كامايوري على الساحل الغربي لإيطاليا، وسعى دراج فريق الإمارات إلى الدفاع عن لقبه الذي حققه في هذه المرحلة العام الماضي.

وحقق أيوسو، الذي يحمل في رصيده انتصارين هذا الموسم، زمناً قدره 12 دقيقة و14 ثانية، مسجلاً سرعةً متوسطة بلغت 54.4 كم في الساعة على المسار المسطح.

وبفضل هذه النتيجة، تقدم أيوسو إلى المركز الثاني في التصنيف العام، وسيرتدي القميص الأبيض كأفضل درّاج شاب خلال المرحلة الثانية، والتي تمتد لمسافة 192 كم من كامايوري إلى فولونيكا. وتلاه في المركز الثالث جوهان برايس-بييترسن من فريق «ليدل-تريك» ليكمل ثلاثي المقدمة الذي صعد إلى منصة التتويج.

وقال أيوسو إنه قدم أداءً جيداً، خاصةً مع التركيز على التصنيف العام، لافتاً إلى أنه فقد القليل من السرعة في الجزء الأخير عند العودة بعد المنعطف، مضيفاً أنه في الأيام المقبلة، سيحاول البقاء في المقدمة وكسب الوقت، مؤكداً حرصهم على التركيز على المراحل الجبلية الكبرى التي تنتظرهم خلال الأسبوع الجاري.