صراع نجوم الطائرة ينطلق في «ند الشبا» الليلة

تنطلق، في التاسعة من مساء اليوم، منافسات بطولة الكرة الطائرة، ضمن النسخة الثانية عشرة من دورة ند الشبا الرياضية، وسط توقعات أن تبلغ بطولة هذا العام مستويات فنية عالية وغير مسبوقة، نظراً لاستقطابها أبرز النجوم العالميين وأقوى الأندية الأوروبية؛ على غرار دينامو موسكو المعزز بكامل نجومه بطل الدوري الروسي 9 مرات، ونوفوكويبيشيفسك أحد أبرز أندية الدوري الروسي الممتاز للكرة الطائرة.

وتونازو بادوفا وجروتازولينا من الدوري الإيطالي، إضافة إلى فرق من الدوريات الآسيوية من إيران وأندونيسيا وفرق أخرى تضم لاعبين دوليين محترفين من الدوري البرازيلي والكوبي اليوناني.

وتجمع المباراة الأولى فريق زعبيل حامل لقب النسخة الماضية من البطولة مع فريق تداوي 1 الذي عزز صفوفه بلاعبي دينامو موسكو، تليها المباراة الثانية التي يلتقي فيها فريق الإمبراطور صاحب الميدالية البرونزية من العام الماضي مع فريق الملك في الساعة 11:00 مساء.

وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى، فيما تقام غداً (الخميس) مباريات المجموعة الثانية حيث يلتقي فريق الهلال مع فريق السماوي في الساعة 9:00 مساء، كما يلتقي فريق فهود زعبيل وصيف النسخة الماضية من البطولة مع فريق تداوي 2 في الساعة 11:00 مساء.

وكانت اللجنة المنظمة قد أجرت مراسم قرعة البطولة في وقت سابق حيث أسفرت عن توزيع الفرق الثمانية المشاركة في البطولة إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى فرق كل من زعبيل، تداوي 1، الملك، والإمبراطور، فيما تضم المجموعة الثانية فرق كل من: فهود زعبيل، تداوي 2، السماوي، والهلال.

وتقام مباريات البطولة بنظام دوري من دور واحد لتحديد المراكز، ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، وتقام مباراتا دور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفريقان الفائزان للمباراة النهائية لتحديد المركز الأول والثاني، ويلعب الفريقان الخاسران في دور نصف النهائي بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأكد جاسم محمد مالك فريق تداوي 1 والإمبراطور أن عشاق الكرة الطائرة سيكونون على موعد مع الإثارة والمنافسات القوية على مدار 9 أيام، في ظل مشاركة هذه الفرق العالمية بالدورة بكامل نجومها، وقال:

بدأنا العمل منذ 8 أشهر ونحن في قمة الجهوزية ونطمح للعودة إلى مكاننا الطبيعي في البطولة، لقد حصلنا على اللقب 6 مرات، ونستهدف تحقيق اللقب السابع في النسخة الجديدة.

وأضاف: مع التطور الذي تشهده البطولة كل عام، حرصنا على استقطاب أفضل اللاعبين في العالم، حتى نعزز حظوظنا في المنافسة على اللقب، ونحن على أتم الجهوزية.

وأوضح جاسم محمد أن بطولة ند الشبا للكرة الطائرة نجحت على مدار السنوات الماضية في بناء سمعة عالمية وباتت وجهة مفضلة لنخبة النجوم وأن هذا التطور تحقق بفضل دعم ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وصرح جاسم محمد أن تجربته في دورة ند الشبا منحته المزيد من الخبرة في مجال الكرة الطائرة وهو ما دفعه لإطلاق أكاديميته الخاصة المتخصصة في اكتشاف المواهب وهو يعمل على تطوير اللعبة بالتعاون مع أبرز الاتحادات في أوروبا، كما يعمل على استقطاب نجوم الكرة الطائرة العالميين لإطلاق استثماراتهم في دبي.

تحدي الموانع

اختتمت مساء أول من أمس منافسات بطولة سباق تحدي الموانع التي شهدت مشاركة واسعة ومنافسات قوية بين أقوى المشاركين قاموا خلالها بتحدي الزمن لتخطي أصعب الموانع، حيث تسابق المشاركون على مسافة 400 متر وتجاوزوا خلالها 11 عائقاً في أسرع وقت ممكن.

وتوج حسن المزروعي، مدير الدورة، الفائزين في سباق تحدي الموانع، حيث فاز في منافسات الرجال الأمريكي إيزايا توماس من فريق شرطة دبي بالمركز الأول بعد إنهائه كافة الحواجز لمسافة 400 متر في زمن قدره 01:57 دقيقة، تلاه الروسي نيكيتا خايدوكوف من فريق شرطة دبي، حامل لقب النسخة الماضية في المركز الثاني بزمن 02:01 دقيقة.

وحل الفرنسي روبن تشابارديز في المركز الثالث بزمن 02:14 دقيقة، وفي منافسات السيدات توجت الروسية أليسا بيتروفا بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن 02:40 دقيقة، تلتها الدنماركية هنرييت باردروم من فريق شرطة دبي في المركز الثاني بزمن 02:52 دقيقة، وحلت مواطنتها الدنماركية إيدا ماتيلد روبنز ستينزجارد، حاملة لقب النسخة الماضية في المركز الثالث بزمن 3:00 دقيقة.

ليزر رن

اختتمت منافسات السيدات في بطولة الرماية مع الجري (ليزر رن)، مساء أول من أمس، وتوجت الفائزات الدكتورة هدى المطروشي رئيسة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث.

وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية بالدورة، وأسفرت المنافسات عن فوز المصرية جورية أحمد حسنين بالمركز الأول في فئة تحت 15 سنة تلتها الإماراتية أسماء سعيد خميس السويدي والإماراتية لطيفة الفلاسي في المركز الثالث.

وفي فئة تحت 17 سنة فازت الإماراتية رقية محمد المرزوقي بالمركز الأول بزمن 9:17 دقائق، تلتها الإماراتية شمسة القاسمي في المركز الثاني بزمن 10:10 دقائق.

وحلت الإماراتية آمنة خالد النقبي في المركز الثالث بزمن 10:52 دقائق، وحصلت الإماراتية جودي محمود العثمان على لقب أصغر متسابقة في البطولة بعمر 11 عاماً والتي أنهت السباق في زمن 3:49 دقائق.

وأشادت هدى المطروشي بالإجراءات التنظيمية للبطولة والأجواء الرائعة في دورة ند الشبا الرياضية، وقالت: «نحن سعداء بالمشاركة للمرة الأولى في دورة ند الشبا الرياضية.

تلك المبادرة الرائدة التي أطلقها ويرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأشكر مجلس دبي الرياضي واللجنة المنظمة على إتاحة الفرصة للاتحاد للمشاركة للمرة الأولى في الدورة التي ستسهم بشكل كبير في الترويج لهذه الرياضة الأولمبية وزيادة شعبيتها وانتشارها بين شبابنا وشاباتنا، وأنا فخورة جداً بالمشاركة الواسعة من اللاعبين واللاعبات، فأعداد اللاعبين واللاعبات ممتازة ولا سيما أن البطولة تقام أول مرة.

كما أحب أن أشكر اللجنة المنظمة على هذا التنظيم الأكثر من رائع والإجراءات الدقيقة والمكان المميز والخصوصية التي تم توفيرها للبطولة، وأتوقع أن تحقق البطولة نجاحات أكبر في الأعوام المقبلة وأتمنى التوفيق لكل المشاركين».