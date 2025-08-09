«أبيض» الرجبي يواجه الهند في افتتاح «الآسيوية»

يدشن منتخبنا الوطني للشباب والشابات للرجبي، اليوم، منافسات البطولة الآسيوية لسباعيات الرجبي تحت 20 سنة، والتي تقام على مدار يومين في استاد راجغير سبورتس كومبلكس، في مدينة راجغير بولاية بيهار الهندية، حيث يلعب منتخبنا الوطني الشباب في المجموعة الأولى.

ويلتقي في المباراة الأولى بمنتخب الهند صاحب الضيافة، ثم يلتقي هونغ كونغ في المباراة الثانية، ويختتم الدور الأول بمواجهة سيريلانكا، على أن يتأهل الأول والثاني، إلى الدور نصف النهائي، لمواجهة منتخبي المركزين الأول والثاني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات الصين وأوزبكستان وماليزيا وكازاخستان، فيما يلعب منتخبنا الوطني للسيدات في المجموعة الرابعة، حيث يلتقي في المباراة الأولى مع هونغ كونغ.

وكانت بعثة منتخبي الشباب والشابات قد وصلت إلى الهند أول من أمس، وقامت سفارة الدولة في نيودلهي بجهود كبيرة في تسهيل إجراءات الدخول ومرافقة البعثة حتى الوصول إلى الفندق في ولاية بيهار، وخوض المنتخب الوطني لتدريبه الأساسي على ملعب المباراة.