جمعية الإمارات للطب الرياضي.. برنامج حافل في 2025



عقد مجلس إدارة جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل اجتماعه الأول للدورة الجديدة من عمر الجمعية بعد أن تم انتخاب مجلس الإدارة الجديد الذي سيقود العمل في الجمعية حتى نهاية سنة 2027 كما تم توزيع المناصب في مجلس الإدارة الذي يضم الدكتور عبدالله الرحومي رئيساً، والدكتور ألان كوري نائباً للرئيس، والدكتور أوديش تشاسكار أميناً عاماً، وعضوية الدكتورة مريم الجنيبي التي تترأس اللجنة الثقافية، والدكتور سباستيان كونز رئيس اللجنة العلمية.

وقال الدكتور عبدالله الرحومي «يتقدم مجلس الإدارة بالشكر إلى جمعية الإمارات الطبية التي تنضوي جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل تحت مظلتها وذلك على كل توفره الجمعية لنا من دعم مؤسسي لأداء مهامنا كاملة نحو الوطن والمجتمع، كما نتقدم بالشكر إلى أعضاء الجمعية الذين منحونا أصواتهم وثقتهم للعمل كمجلس إدارة لتحقيق أهداف تأسيس الجمعية وتطوير قطاع الطب الرياضي وطب إعادة التأهيل الذي يشكل رافداً مهماً لدعم تطوير القطاع الرياضي وكذلك توفير الدعم الطبي للمصابين من مختلف فئات المجتمع ولا سيّما مع انتشار ممارسة الرياضة في أوساط المجتمع والحاجة إلى التوعية بأسلوب الممارسة الصحيحة للرياضة والنشاط البدني وتوفير المراكز الطبية التي تضم كوادر متخصصة وكفؤة لتقديم الرعاية والطب والعلاج المناسب للجميع».

وأضاف الرحومي «لقد تشرفّت برئاسة جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل في الدورة الماضية حيث وضع مجلس الإدارة أسس عمل ناجحة كما قدّمنا مبادرات علمية وتثقيفية نالت ثناء قطاع الطب الرياضي وطب إعادة التأهيل، ومن بين تلك المبادرات تنظيم مؤتمر الإمارات للطب الرياضي، وعقد اتفاقيات الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وكذلك تنظيم ورش العمل التخصصية ومحاضرات التوعية بالتعاون مع الجامعات ومختلف المؤسسات الرياضية والعلمية، وسيواصل مجلس الإدارة الجديد العمل على تعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها في الفترة الماضية وتنظيم النسخة الجديدة من مؤتمر الإمارات للطب الرياضي في شهر نوفمبر المقبل حيث أصبح المؤتمر منصة علمية عالمية انطلقت من دولة الإمارات وتجمع نخبة المتخصصين في الطب الرياضي وطب إعادة التأهيل من مختلف دول العالم حيث يستعرضون نتائج أبحاثهم الناجحة في هذا المجال الحيوي والواسع كما يتم استعراض أحدث الاختراعات والأجهزة المستخدمة في العلاج وتسليط الضوء على أنجح وأحدث الممارسات العالمية في مجال الطب الرياضي وطب إعادة التأهيل».

وأكد الرحومي أن مجلس الإدارة استعرض البرنامج وخطط العمل لسنة 2025 التي ستكون عاماً حافلاً بمختلف الأنشطة التي ستقوم بها الجمعية وكذلك التعاون مع مختلف الجهات تنفيذاً لاتفاقيات الشراكة والتعاون التي وقعتها الجمعية في الفترة الماضية والتي سيتم توقيعها في الفترة المقبلة مع المؤسسات الطبية والعلمية والرياضية في دولة الإمارات والعالم وسيكون الحدث الأهم في العام هو تنظيم نسخة جديدة من مؤتمر الإمارات للطب الرياضي، وهو الحدث الذي ينتظره المختصون في هذا المجال من مختلف دول العالم للقاء في دبي وتعزيز جهود التعاون في ما بينهم من أجل إنجازات أكبر في مجال الطب الرياضي وطب إعادة التأهيل.