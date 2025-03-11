دبي تستضيف أول مجمع دولي للرياضة والترفيه داخل منطقة حرة

تُعَد "المنطقة الدولية للرياضة والترفيه" أول مجمع أعمال مُخصص للرياضة والترفيه في دولة الإمارات العربية المتحدة يقع ضمن منظومة المناطق الحرة.

وتُمثل المنطقة مركزاً للأعمال المتخصصة في قطاع الرياضة والترفيه، حيث تُسهِّل إصدار التراخيص للأنشطة التجارية المتنوعة المتعلقة بالرياضة والترفيه، وتُشكل منظومة تعاونية استثنائية لدعم وتسريع وتيرة نمو القطاع.

يساهم قطاع الرياضة في دبي بحوالي 2.5 مليار دولار سنوياً في إجمالي اقتصاد دولة الإمارات. وتحتل الدولة مكانة رائدة في تطوير المناطق الاقتصادية، مع أكثر من 40 منطقة حرة تشمل مختلف القطاعات. ويُتوَقع أن تكون المنطقة الدولية للرياضة والترفيه مركزاً مخصصاً لدعم قطاع الأعمال الرياضية والترفيهية المزدهر على مستوى دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

وستوفر المنطقة منصة موحدة لترخيص الأعمال في المجالات الرياضية القائمة، مثل الإدارة والتسويق الرياضي، وإدارة الفعاليات، وتمثيل المواهب، والإعلام والبث، بالإضافة إلى دعم النمو في المجالات الناشئة مثل الرياضات الإلكترونية، والتكنولوجيا الرياضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والرموز الرقمية للمشجعين. كما ستضم المنطقة مجموعة متنوعة من كبرى المؤسسات المتخصصة في القطاع، بما في ذلك العلامات التجارية العالمية، والدوريات والامتيازات الرياضية، وأصحاب الحقوق، والمستثمرين، والوكالات الرياضية ووكالات المواهب، والفنانين، والشخصيات الرياضية والإعلامية، والشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والمتخصصين في المهن الإبداعية.

وستقدم المنطقة الدولية للرياضة والترفيه دعماً مؤسسياً وقانونياً شاملاً مخصصاً لأعضائها بالتعاون الوثيق مع السلطات ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل وزارة الرياضة، ومجلس دبي الرياضي، واللجنة الأولمبية الوطنية، وغيرها.

وبهذه المناسبة، قال خالد الفهيم، نائب الرئيس لإدارة الأصول والاستثمار في مركز دبي التجاري العالمي: "سيساهم إنشاء المنطقة الدولية للرياضة والترفيه داخل المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي في تأسيس منظومة فعالة تدعم ازدهار الشركات الرياضية والترفيهية، والشركات الناشئة، ورواد الأعمال. وسيستفيد أعضاء المنطقة من الموقع المتميز لمنطقتنا الحرة الحائزة على جوائز في قلب منطقة الأعمال المركزية في دبي، وخطوات التأسيس المُيسرة، وسهولة بناء شبكة علاقات تجارية مثمرة من خلال أجندة فعالياتنا ومعارضنا المتنوعة. كما يساهم استقطاب الشركات المتخصصة في الرياضة والترفيه في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال ويدعم نمو القطاع الرياضي بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33".

وتستهدف المنطقة المنظمات الرياضية الدولية والإقليمية، مثل الاتحادات والجمعيات والدوريات الرياضية للألعاب الرياضية القائمة والناشئة على حدٍ سواء. وبفضل ما تتيحه إمارة دبي من قدرة على التواصل العالمي، وبنية تحتية متطورة، وسياسات صديقة للمستثمرين، ونظام ضريبي مناسب، فإنها تتمتع بميزة تنافسية قوية تُمكنها من استضافة تلك المنظمات الرياضية العالمية.

من جانبه، قال دامير فاليف، الرئيس التنفيذي لـلمنطقة الدولية للرياضة والترفيه: "يتماشى مشروعنا مع رؤية دبي الاستراتيجية التي تستهدف تحويل الإمارة إلى وجهة عالمية للرياضة والترفيه والسياحة. كما ستنعكس هذه المبادرة بتأثير إيجابي على المجتمع، حيث ستخلق بيئة فريدة لاستضافة المعارض الرياضية والمتاحف والبرامج الأكاديمية والمشاريع المجتمعية في مركز دبي التجاري العالمي ومناطق إكسبو دبي. وفي رأينا، ستساهم هذه المنطقة بشكل كبير في التشجيع على تبني نمط حياة رياضي وصحي على مستوى دولة الإمارات بما ينسجم مع رؤية الدولة لتطوير الأعمال التجارية ذات التأثير المجتمعي".

تقع المنطقة الدولية للرياضة والترفيه في مشروع "ون سنترال"، في قلب منطقة الأعمال النابضة في دبي، وبجوار متحف المستقبل. ومن المتوقع أن تشكل المنطقة ملامح مستقبل نمو قطاع الرياضة والترفيه في السنوات القادمة، وستصبح مركز جذب جديد لرواد الأعمال والمحترفين والمتحمسين والمواهب في القطاع.