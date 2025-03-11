مركز نادي العين يفوز ببطولة الملاكمة بدورة العين الرمضانية

توج مركز تدريب نادي العين، بطلاً لبطولة الملاكمة ضمن فعاليات دورة العين الرياضية الرمضانية، والتي اختتمت منافساتها في الصالة الرياضية بنادي العين، تحت رعاية الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، فيما حصل مركز تدريب روكي روود دبي على كأس المركز الثاني، ونادي الفجيرة للفنون القتالية على كأس المركز الثالث في البطولة التي شهدت 122 لاعباً ولاعبة مثلوا 17 نادي ومركز تدريب محلي، و6 أندية من خارج الدولة، لتحقق البطولة التي أقيمت من قبل اللجنة المنظمة للدورة، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للملاكمة.

وقام بتتويج الفائزين المستشار الدكتور احمد سالم بن سودين رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، وبحضور كل من نسرين علي بن درويش مديرة البطولة، وعمر الجابري عضو مجلس إدارة اتحاد الملاكمة، وسلطان الحرمي رئيس اللجنة الفنية بالإنابة، ومحمد الشبلي مدير فني المنتخبات الوطنية، بينما كان قد شهد حفل الافتتاح كل من أنس العتيبة رئيس الاتحاد الإماراتي للملاكمة، وحسن الحمادي الأمين العام، وعمر الكندي عضو الاتحاد، وحضر المنافسات كل من علي سلامة سكرتير فني الاتحاد، وبسام غانم سكرتير فني مساعد بالاتحاد.

وثمن أنس ناصر العتيبة المشاركة الكبيرة في النسخة الأولى من البطولة، وتواجد نخبة مميزة من نجوم الملاكمة العرب، وعدد من اللاعبين واللاعبات الأجانب، ما منح البطولة الأداء والمستوى الفني الرفيع، ووجه الشكر والتقدير للشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، لرعايته الحدث، وشكر كذلك اللجنة المنظمة للبطولة بقيادة نسرين علي بن درويش، ونادي العين مستضيف البطولة، وكافة المساهمين في نجاح البطولة، مؤكداً استعداد الاتحاد لتقديم المزيد من الدعم الفني واللوجستي لمثل هذه البطولات، والتي تعود على اللعبة وممارسيها بالفائدة.

بينما أشادت نسرين علي بن درويش، بنجاح البطولة رغم كونها النسخة الأولى، وأعربت عن سعادتها بالدعم والتعاون البناء والمثمر مع اتحاد الإمارات للملاكمة، وأشارت إلى أن منافسات الملاكمة ضمن دورة العين الرياضية الرمضانية، استقطبت لاعبي منتخب الإمارات، إلى جانب لاعبين دوليين بارزين من 5 دول سجلوا للمشاركة، بواقع 8 لاعبين بحرينيين، و6 كويتيين، و7 أردنيين، واثنين عراقيين، و5 إيرانيين.

ووجهت شكرها وتقديرها للشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، لرعايته هذا الحدث ما منحه النجاح قبل الانطلاقة، وشكرت اتحاد الإمارات للملاكمة، مثمنة الجهود التي قام بها محمد مصبح الشبلي، وحكام البطولة، وأكدت أن النجاح الذي شهدته النسخة الأولى للبطولة ومن خلال تظافر جهود الجميع، يدفع المنظمون لإقامتها سنوياً خلال شهر رمضان الفضيل.