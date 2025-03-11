دورتان لأكاديمية IFBB في شهر رمضان بمشاركة نخبة مدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام

نظّمت أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام IFBB في دبي، دورتين في توقيت واحد مساء أول من أمس، وذلك في إضافة نوعية أنجزتها الأكاديمية ضمن خطتها للعام 2025.

وقدم المحاضر الدولي المهندس وليد عبد الكريم والمحاضر الدولي رامي المرادني، الدورتين بمشاركة نخبة من المدربين والمدربات، حيث نُظّمت دورة المستوى الثاني لمدربي اللياقة البدنية (أونلاين)، وتضمنت التغذية في جدول المدرب الشخصي، والعناصر الغذائية والتوازن الغذائي، وأضرار المنشطات وبدائلها، إضافة إلى المكملات الغذائية والجهاز العصبي.

في حين، اشتملت دورة المستوى السادس للمتدربين المتقدمين، والتي استضافها فندق الخالدية بالاس في دبي، على عدة محاور، أبرزها التشريح العضلي، وعمليات الأيض في جسم الإنسان، ومبادئ التدريب بالأثقال، والقياسات الأنثروبومترية، وأنواع الانقباضات العضلية.

من جهته، أسدى رئيس الأكاديمية العقيد (م) عبد الكريم محمد سعيد نصائح وتوجيهات للمشاركين، مما أسهم في إثراء الدورتين، حيث سلط الضوء على أهمية تطوير الجانب العلمي للمدربين، إضافة إلى دور الثقافة الرياضية المؤثر في نشر كيفية ممارسة رياضتي اللياقة البدنية وبناء الأجسام وفقًا للمواصفات الحديثة، موضحًا أن الأكاديمية تسعى دائمًا إلى أن تكون بيئة نموذجية وملهمة لتعزيز ممارسة الرياضة.

بدوره، ثمّن مدير الأكاديمية المهندس وليد عبد الكريم التجاوب والالتزام الكبيرين اللذين ميزا إقامة الدورتين خلال أيام شهر رمضان المبارك، مبينًا أن الأكاديمية تحرص على أن تكون المحاور المتبادلة خلال الدورات علمية وتعزز ممارسة الرياضة بشكل صحيح ووفقًا للأسس الصحيحة، مشيرًا إلى أن محاور الدورة مقتبسة من المناهج العالمية طبقًا للاتحاد الدولي للعبة.