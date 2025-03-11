نهيان بن مبارك يشهد تتوج الهند بطلاً لكأس الأبطال للكريكيت بدبي

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس الإمارات للكريكيت تتويج المنتخب الهندي بطلاً لبطولة كأس الأبطال للكريكيت 2025، أقوى وأهم بطولات الكريكيت على مستوى العالم، بعد فوزه على المنتخب النيوزيلاندي باستاد دبي الدولي في لقاء تابعه مئات الملايين من خلال المشاهدة المباشرة عبر قنوات البث المتخصصة على مستوى العالم.

امتدت احتفالات الجالية الهندية بالفوز المهم لتشمل أحياء كثيرة في كافة مدن الدولة، وسهرت الجماهير حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس، هذا بخلاف الاحتفالات التي عمت كافة المدن الهندية .

وكانت المواجهة الأخيرة في البطولة بمثابة تحدي صعب للمنتخبين، نجح في ختامها المتخب الهندي بصعوبة في حسم الموقعة بفارق( 4 ويكيتات)، بها حقق المنتخب الهندي لقبه الثالث في سجل بطولة كأس الأبطال ، وبفوزه اشتعلت مدرجات الاستاد التي امتلأت عن آخرها بجماهير الجالية الهندية العاشقة للعبة والمؤمنة بقدرة منتخبها على الحسم.

وكان المنتخب الهندي تأهل إلى الدور النهائي على حساب نظيره الأسترالي، ولحق به منتخب نيوزيلندا بعد فوزه على منتخب جنوب أفريقيا .

نظم البطولة وأشرف عليها المجلس الدولي للكريكيت ICC ، الذي أختار دبي للمشاركة في الاستضافة بجانب باكستان ، لما لدبي من إمكانيات وخبرات كبيرة في تنظيم مثل هذة الأحداث رغم عدم مشاركة منتخب الإمارات في الحدث.

وكان المجلس الدولي للكريكيت ICC نجح في إعادة تنظيم البطولة من جديد بعد توقف دام 8 سنوات، بمشاركة 8 منتخبات تمثل منتخبات القمة على مستوى العالم في مجال اللعبة هي : باكستان، الهند ، أستراليا، نيوزيلندا، سريلانكا، جنوب افريقيا، بنغلاديش، وأفغانستان.

من جانبه أكد زايد عباس عضو مجلس إدارة مجلس الإمارات للكريكيت والمتحدث الرسمي بأسم المجلس سعادته بالنجاح التنظيمي للبطولة، واعتبر اشادة الجميع بحسن التنظيم شهادة تقدير إضافية لدبي على حسن تنظيم مثل هذه الأحداث الكبيرة والمهمة في رياضة الكريكيت، متوقعاُ استضافة الدولة المزيد من هذة البطولات الدولية خلال السنوات المقبلة.