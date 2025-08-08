«التعادلات مرفوضة» في افتتاح بطولة الإمارات للشطرنج

انطلقت، أمس الخميس، منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج للمراحل السنية المفتوحة والإناث تحت 12 و14 و16 و18 و20 سنة، التي ينظمها اتحاد اللعبة في ضيافة نادي دبي للشطرنج، بمشاركة 160 لاعباً ولاعبة، وتستمر المنافسات حتى يوم 14 أغسطس الجاري.

حضر المنافسات وافتتاح الجولة الأولى للبطولة، عبدالكريم المرزوقي، الأمين العام للاتحاد، والدكتور سلطان الطاهر، رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، وسعيد يوسف، الأمين العام لنادي دبي للشطرنج، ومهدي عبدالرحيم، المدير التنفيذي للاتحاد، ومحمد عبدالله، المدير الفني للاتحاد، وعدد من الشخصيات من الأندية الشطرنجية.

وشهدت الجولة الأولى غياب التعادلات في عدد من الفئات رغم المشاركة الكبيرة فيها، وأسفرت النتائج عن تقاسم محمد سعيد الشامسي، لاعب نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، ومحمد سعيد الليلي، لاعب نادي الفجيرة للشطرنج، صدارة الفئة المفتوحة تحت 20 سنة بالنقطة الكاملة بالفوز الأول، فيما تساوت 3 لاعبات في صدارة الفئة نفسها للإناث، والتي شهدت دمج فئة تحت 18 سنة، وحصدت لطيفة الدرمكي، لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وعنود عيسى، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وأحلام راشد، لاعبة نادي دبي للشطرنج، على النقطة الأولى بعد الفوز الأول.

وفي الفئة المفتوحة تحت 18 سنة، تساوى 4 لاعبين في المقدمة، بعد الجولة الأولى، وهم: سعود جابر، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وزميله في النادي نفسه سعود بدر الزرعوني، وعبدالله الخميري، لاعب نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وراشد عارف، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وتساوى 7 لاعبين في صدارة الفئة المفتوحة تحت 16 سنة، وهي الفئة التي لم تشهد أية تعادلات في جولاتها الأولى، وهو ما تكرر في الفئة نفسها للإناث، حيث تساوت 3 لاعبات في الصدارة، هن: فاطمة راشد وشمة السويدي وحلا جمال، ولم تشهد الجولة الأولى أية تعادلات.

وفي الفئة المفتوحة تحت 14 سنة، تساوى 7 لاعبين في المركز الأول بالعلامة الكاملة في الجولة الأولى، وشهدت الجولة تعادلين فقط، فيما تساوى 4 لاعبات في الفئة نفسها للإناث، وهن: مريم سعود وريم الجسمي وحسناء راشد الكعبي وميرة المري، وشهدت الفئة المفتوحة تحت 12 سنة فوز 19 لاعباً بالجولة الأولى، والحصول على العلامة الكاملة، مقابل الفوز على 19 لاعباً، ولم تشهد الجولة أية تعادلات، وهو ما تكرر في الفئة نفسها للإناث، حيث فازت 20 لاعبة بالجولة الأولى والتي شاركت فيها 40 لاعبة.