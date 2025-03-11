منتخب الهند يتوّج ببطولة الأبطال للكريكيت في دبي

بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس الإمارات للكريكيت، أحرز منتخب الهند لقب بطولة الأبطال للكريكيت للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره النيوزيلندي بفارق 4 ويكيت، في المباراة النهائية التي أقيمت أمس على استاد دبي الدولي للكريكيت، وسط أجواء احتفالية وحضور حاشد ومتابعة الملايين حول العالم.

وتعدّ هذه البطولة أهم وأقوى بطولات الكريكيت على مستوى العالم، وينظمها المجلس الدولي للكريكيت ICC كل 4 سنوات لمنتخبات النخبة على مستوى العالم.

ونجح روهيت شارما في قيادة منتخب الهند للفوز باللقب، بعد تسجيله 76 نقطة من 83 كرة، ليحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة. فيما أسهم شرياس آير «48 نقطة» وكي إل راهول «34 نقطة دون خسارة» وأكشار باتيل «29 نقطة» بأدوار مهمة لتحقيق الفوز.

وكان المجلس الدولي للكريكيت ICC نجح في إعادة تنظيم بطولة كأس الأبطال من جديد بعد توقف دام 8 سنوات، بمشاركة 8 منتخبات تمثل منتخبات القمة على مستوى العالم في مجال اللعبة هي: باكستان «حاملة اللقب»، والهند، وأستراليا، ونيوزيلندا، وسريلانكا، وجنوب أفريقيا، وبنجلاديش، وأفغانستان، فيما اختار دبي لاستضافة هذا النهائي لما لها من إمكانات وخبرات كبيرة في تنظيم مثل هذه الأحداث.