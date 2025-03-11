أحمد السويدي بطل «تحدي حفيت للرياضات الإلكترونية»

نجح اللاعب الدولي أحمد السويدي، قائد منتخب الإمارات للألعاب الإلكترونية، في تحقيق لقب النسخة الأولى من بطولة تحدي حفيت الرياضي للألعاب الإلكترونية، وشارك في البطولة 220 لاعباً تنافسوا في 222 مواجهة، انطلقت عبر الإنترنت، وصولاً للأدوار النهائية، التي أقيمت مساء أمس في قاعة رئيس مجلس الإدارة في استاد هزاع بن زايد.

وتابع الأدوار النهائية، سالم بن حضيرم الكتبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لتحدي حفيت الرياضي، إلى جانب راشد عبدالله، مدير البطولة، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة، ومديري الإدارات في بلدية مدينة العين ونادي العين، إضافة إلى عدد كبير من محبي الألعاب الإلكترونية.

وشهدت البطولة مواجهة بين نخبة لاعبي «البلاي ستيشن» على مستوى الدولة والشرق الأوسط، وتأهل أحمد السويدي في نصف النهائي، بعد فوزه على اللاعب الباكستاني محمد مهد، بينما تمكن مهند المسماري من التغلب على علي الحمادي، ليتأهل إلى النهائي.

وفي مواجهة نهائية مثيرة، حسم أحمد السويدي اللقب لصالحه بعد فوزه على المسماري بنتيجة 5-3، ليتوج رسمياً بطلاً للنسخة الأولى من البطولة، مؤكداً استحقاقه لهذا الإنجاز.

وأعرب السويدي، عن سعادته بحصد اللقب، وعن فخره بارتباط اسمه بلقب النسخة الأولى من تحدي حفيت الرياضي، الحدث الأبرز الذي قدم واحدة من أكبر الجوائز المالية في مسابقات الألعاب الإلكترونية بالدولة، شاكراً اللجنة العليا المنظمة على هذا التنظيم الاحترافي.