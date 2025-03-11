شرطة دبي تتوّج أبطال مسابقة «الكاليستنكس» ضمن «الألعاب الرمضانية»

توّجت شرطة دبي الفائزين في مسابقة رياضة «الكاليستنكس»؛ إحدى مسابقات بطولة «الألعاب الرمضانية لشرطة دبي»، التي أقيمت في نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف بمشاركة من العنصرين الرجالي والنسائي.

وتعتبر رياضة «الكاليستنكس» شكلاً من أشكال اللياقة البدنية التي تستخدم الجاذبية ووزن الجسم لتحدي مستوى اللياقة البدنية، وتسهم ممارستها في زيادة قدرة التحمل، وتعزيز القوة البدنية.

وتوج الفائزين اللواء أحمد بن غليطة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بحضور المقدم عبد الباسط علي عبد الرحمن مدير مركز التميز الرياضي، والدكتورة مريم المطروشي رئيس مجلس الرياضيين.

وتتضمن البطولات 23 مُنافسة رياضية هي: تحدي الدراجات الجبلية، التنس، كرة القدم، السنوكر، كرة الطائرة الشاطئية، التايكوندو، التزلج بالعجلات، الرماية، الشطرنج، سباق الجري لمسافة 5 كيلومترات، الألعاب التراثية، الكريكيت، البادل، الرماية الهوائية، الكلستنكس، التجذيف الثابت، اجتياز الموانع، السباحة، سباق الدراجات الهوائية، الجوجيتسو، سباق السرعة 100 متر، الكاراتيه، القوس والسهم.