25 ميدالية لـ«النصر» في الريشة الطائرة بدورة «ند الشبا»

فرض نادي النصر سيطرته على منافسات الريشة الطائرة، التي اختتمت مساء أول من أمس، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»؛ الحدث الرياضي الأكبر من نوعه، الذي أطلقه ويرعاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

ويُقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك في مجمّع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وتصدر نادي النصر جدول الترتيب العام للميداليات بـ 25 ميدالية ملونة بواقع 8 ذهبيات و7 فضيات و11 ميدالية برونزية متفوقاً بفارق كبير عن جميع الأندية والأكاديميات المشاركين في منافسات الريشة الطائرة.

وقام بتتويج الفائزين كل من نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، وحسن المزروعي مدير دورة ند الشبا الرياضية، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية للدورة، وعبد المنعم أمين شمس الدين مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية أحد الشركاء الداعمين للدورة.

نجاح

وأشادت نورة الجسمي، بالنجاح الكبير للمنافسات وسط المشاركة الواسعة من اللاعبين واللاعبات من المواطنين ومختلف الجنسيات المقيمة في الدولة، وقالت:

«نفخر بانضمامنا إلى أسرة ند الشبا الرياضية، بإدراج منافسات الريشة الطائرة لأول مرة ضمن قائمة الألعاب، وأن نكون جزءاً من هذا الحدث الرياضي الفريد الذي يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وأضافت: دورة ند الشبا، أكبر حدث رياضي مجتمعي ومنصة رائدة لتحفيز الحراك الرياضي بين جميع فئات المجتمع خلال شهر رمضان المبارك، والتي تسهم في نشر الرياضات المتنوعة، واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة، وتعزيز قيم التفاعل والمنافسة الإيجابية.

وتابعت: تأتي مشاركة الاتحاد بهذه البطولة ضمن منافسات دورة ند الشبا الرياضية، في إطار مبادرة «الطريق إلى لوس أنجلوس 2028» التي أطلقها اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، بهدف إعداد وتطوير لاعبي الريشة الطائرة الإماراتيين من ذوي الإمكانات الأولمبية، وتأهيل عدد من اللاعبين واللاعبات للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

كما تندرج ضمن الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الرامية إلى نشر اللعبة، وتنويع المنافسات بين الفردي والزوجي والمختلط، بما يسهم في تحقيق الانسجام بين اللاعبين وتعزيز مهاراتهم، إن هذه البطولة تمثل فرصة حقيقية لتعزيز رياضة كرة الريشة في دولة الإمارات والارتقاء بمستوى اللاعبين المحليين.

وأشادت نورة الجسمي بالدور المهم الذي تؤديه دورة ند الشبا الرياضية في اكتشاف وتنمية المواهب الرياضية القادرة على تحقيق نجاحات باسم دولة الإمارات على الساحة العالمية، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في مستويات تنافسية عالية و تحقيق طموحاتهم الرياضية.

تحضيرات

من جهة أخرى، كثفت فرق الكرة الطائرة تحضيراتها استعداداً لانطلاق المنافسات غداً الأربعاء، وفي هذا الإطار أكد سيف مطر الجابري رئيس فريقي زعبيل وفهود زعبيل للكرة الطائرة أن النسخة الجديدة للبطولة ستشهد منافسات قوية غير مسبوقة نظراً لمشاركة 6 فرق من أقوى الدوريات الأوروبية الإيطالي والفرنسي والروسي واليوناني، معززة بلاعبيها الأساسيين.

إضافة إلى فرق من الدوريات الآسيوية والأفريقية مثل الدوري الإيراني والإندونيسي أبطال آسيا وفرق أخرى تضم لاعبين دوليين محترفين من الدوري البرازيلي والكوبي، وقال:

النسخة الجديدة لبطولة الطائرة بدورة ند الشبا ستكون بطعم أوروبي روسي خالص، وأعتقد أن المستوى الفني سيبلغ ذروته، ما يعكس السمعة الطيبة والمكانة العالية التي تحظى بها الدورة، على الصعيد العالمي والدولي بعد أن اعتادت على استقطاب أفضل النجوم العالميين على مدار السنوات الأخيرة.

دروس

وأضاف الجابري: ستكون النسخة الجديدة استثنائية بكل المقاييس وستقدم العديد من الدروس المستفادة عن الاحتراف الحقيقي في الكرة الطائرة، وسنشاهد تسديدات وحوائط صد بمستوى عال.

وبشأن حظوظ فريقيه في المحافظة على اللقب، قال الجابري: زعبيل وفهود زعبيل من الفرق المرشحة دائماً للعب من أجل اللقب، وإنه تم اختيار الفريقين بشكل احترافي وبتنسيق عال مع الاتحادات العالمية وحظوظهما قوية للصعود على منصة التتويج.

وأوضح الجابري، أن دورة ند الشبا أثبتت للجميع أنها أقوى بطولة في الشرق الأوسط فنياً وجماهيرياً، موجهاً الشكر إلى اللجنة المنظمة واتحاد الإمارات للكرة الطائرة على التسهيلات المقدمة لاستقطاب أبرز الفرق العالمية.

وأكد الجابري أن الفرق المشاركة في البطولة جاهزة فنياً ومعنوياً، مرشحاً فريق الهلال لتصدر المجموعة «ب» وفريق الجوارح من المجموعه «أ» نظراً لتعاقدهما مع أقوى الفرق الروسية والإيطالية مثل دينامو موسكو، ونوفا الروسي، مشيراً إلى أن الحصان الأسود في البطولة سيكون فريق زعبيل.

وأشاد الجابري بالنجاحات المستمرة لدورة ند الشبا الرياضية ودورها المجتمعي والرياضي، وتعزيز تماسك أفراد المجتمع وتعزيز والانتماء، مشيراً إلى أن النسخة الحالية للدورة تتزامن مع «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد»، في مبادرة وطنية تجسد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر.