منافسات «ند الشبا» تزيّن شاشة «دبي الرياضية»

أعلنت قناة «دبي الرياضية»، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، عن تغطية فعاليات النسخة الـ12 من دورة ند الشبا الرياضية، الدورة الرياضية الأكبر من نوعها التي أطلقها ويرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك، في مجمّع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

ومع إعلان اللجنة المنظمة عن انطلاق منافسات الدورة، التي تستمر حتى 20 مارس الجاري، كشفت قناة «دبي الرياضية» الشريك الإعلامي للبطولة، عن إقامة استوديو خاص لمواكبتها، من خلال مجموعة من التقارير النوعية التي ستتابع وقائع «بطولة ند الشبا لفرق البادل»، التي تشهد منافسة عالية بين فرق من الإمارات والبحرين والكويت وإيران وأستراليا وهولندا والسعودية. كما تتابع القناة منافسات بطولة الكرة الطائرة، التي تشارك فيها ثمانية فرق، من بينها زعبيل، والإمبراطور، والعميد، وفهود زعبيل، والجوارح، والهلال، والملك.

إضافة إلى ذلك، تغطي القناة نهائيات بقية البطولات التي تندرج تحت مظلة دورة ند الشبا الرياضية، من خلال مجموعة واسعة من التقارير الميدانية والمواد الإخبارية، التي يتولى إعدادها وتقديمها شبكة مراسلي «دبي للإعلام»، وسيتم بثها عبر قناتي دبي الرياضية الأولى والثانية، إلى جانب برنامج «المراسلون»، الذي يقدّمه نخبة من المذيعين والمذيعات المميزين، وهم راشد النجار ويارا إسماعيل وإيمان الأميري وأحمد آل علي وحسين غريب البلوشي، ويستضيف نخبة من الضيوف والمحللين ذوي الخبرة والمعرفة.

وفي هذا السياق، أكد عبدالرحمن أمين، مدير إدارة القنوات الرياضية، أن بطولة ند الشبا الرياضية تعد أكثر من مجرد منافسة، حيث تمثل احتفالاً بالروح الرياضية التي تجمع الناس معاً.

وقال: «أصبحت البطولة من أهم الأحداث الرياضية المجتمعية التي تشهدها دبي سنوياً خلال الشهر الفضيل، حيث أسهمت في نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين مختلف شرائح المجتمع، وتمكنت من استقطاب نخبة من الرياضيين على المستويين المحلي والعالمي، الذين يخوضون خلالها تجربة المنافسة والفوز في العديد من البطولات التي تندرج تحت مظلتها»، لافتاً إلى أن البطولة نجحت في مد جسور التواصل بين الرياضيين على المستويين المحلي والعالمي، كما تمكنت منذ انطلاقتها من ترسيخ مكانة دبي وريادتها العالمية بوصفها وجهة رياضية مرموقة. وأشار أمين إلى حرص مؤسسة دبي للإعلام على تغطية جميع البطولات الرياضية التي تشهدها دبي.

وتابع: «أعدّت قناة «دبي الرياضية» أجندة متكاملة لمواكبة بطولة ند الشبا الرياضية، وسيتم من خلالها تقديم تحليلات متنوعة لمجريات البطولة، إلى جانب استضافة نخبة من المحللين والرياضيين والخبراء في القطاع الرياضي للحديث عن البطولة وأهميتها ومكانتها وتأثيرها في الساحة، حيث ستشهد شاشة القناة بث مجموعة من التقارير النوعية التي تعكس ما تشهده البطولة من منافسات، إضافة إلى جوائز تصل قيمتها إلى 4.5 ملايين درهم».

يُذكر أن «دورة ند الشبا الرياضية 2025» قد استقبلت أكثر من 7000 طلب تسجيل من الرياضيين المحترفين والهواة من مختلف الجنسيات والقدرات البدنية والفئات العمرية، للمشاركة في منافسات نسختها الجديدة التي تشمل 11 لعبة فردية وجماعية، وهي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، شد الحبل، تحدي الموانع، إضافة إلى رياضتين جديدتين، هما: الريشة الطائرة، والرماية مع الجري «ليزر رن».