مينة المزروعي ترفع علم الأولمبياد في افتتاح ألعاب تورين 2025



شاركت مينة المزروعي، لاعبة منتخب الأولمبياد الخاص الوطني، في رفع علم الأولمبياد في افتتاح الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص «تورين 2025»، مساء أول من أمس في إيطاليا، وتأتي هذه المشاركة كتأكيد على التطور الكبير الذي حققه الأولمبياد الخاص الإماراتي في دمج أصحاب الهمم في المجتمع من خلال الرياضة، كما أن اختيار لاعبة من منتخبنا الوطني من بين 1500 لاعب ولاعبة من 102 دولة يشاركون في الألعاب، هو اعتراف دولي بقوة وتأثير الدعم المستمر الذي توليه دولة الإمارات لأصحاب الهمم، وحرصها الدائم على توفير الفرص والمشاركة الفعالة لهم في المحافل العالمية.

وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي رئيس البعثة: منذ ألعاب أبوظبي 2019، شهدنا حقبة جديدة من التمكين والتميز لأصحاب الهمم في مجال الرياضة وحرصنا على الاستثمار في استراتيجية دعم ذوي التحديات الذهنية والنمائية التي تتبناها القيادة الرشيدة، وبالجهود المتواصلة تمكنا من تحقيق تطور ملحوظ في تأهيل وتمكين أولادنا وبناتنا من اللاعبين في الأولمبياد الخاص الإماراتي.

تضم بعثة الأولمبياد الخاص الإماراتي المشارك في البطولة 30 شخصاً، منهم 11 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم، وسيخوض منتخبنا المنافسات في 6 ألعاب هي: الجري على الثلج، التزلج اختراق الضاحية، التزلج الفني على الجليد، التزلج الألبي، التزلج السريع على مضمار قصير، والتزلج اللوحي.