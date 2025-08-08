«أبيض» الرجبي.. العين على لقبي البطولة الآسيوية

يشارك منتخبنا الوطني للرجبي للشباب والشابات، في البطولة الآسيوية لسباعيات الرجبي تحت 20 سنة المقررة غداً وبعد غدٍ، في استاد راجغير سبورتس كومبلكس في مدينة راجغير بولاية بيهار الهندية، بطموحات المنافسة على لقب البطولتين اللتين يشارك في كل فئة منهما 8 منتخبات.

حيث تقام المنافسات بنظام الدوري من دور واحد، بعد أن يتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

ويتنافس منتخبنا الوطني في فئة الشباب الذي يضم 13 لاعباً، مع منتخبات الهند، الصين، هونغ كونغ، كازاخستان، أوزبكستان، سيريلانكا وماليزيا، فيما يتنافس منتخبنا الوطني في فئة الشابات الذي يضم 13 لاعبة، مع المنتخبات نفسها، باستثناء ماليزيا المعتذرة عن عدم المشاركة في تلك الفئة.

ويحل بدلاً منها منتخب نيبال، ويضم الجهازين الفني والإداري لمنتخبنا الوطني للشباب، أبولو بيرليني مدرباً، ومعه يوسف شاكر وجوشوا إيفز، فيما تتولى فيلادلفيا أورلاندو، تدريب منتخب الشابات ومعها تارا وأليكس.

وأكد محمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي، أن كلاً من المنتخبين الوطنيين استعد جيداً للمشاركة الآسيوية من خلال تدريبات جرت على مدار 3 أيام أسبوعياً، وأوضح:

«هناك الكثير من العناصر الشابة التي تشارك لأول مرة مع المنتخبين في البطولة، وعلى سبيل المثال في منتخب الشباب سلطان أهلي وخليفة الكمدة وخليفة الفلاسي، وفي منتخب الشابات عائشة وليد، أصغر لاعبة في المنتخب، والحاصلة على لقب أفضل لاعبة إماراتية في مهرجان المدارس بالدولة».

وأضاف: «ما تحقق من إنجاز سواء لفئتي تحت 18 و20 سنة على المستوى الآسيوي، بمثابة مسؤولية كبيرة على الجميع، خصوصاً أن منتخبات الإمارات تشارك في البطولات بهدف الوصول للمركز الأول والصعود لمنصات التتويج.

كما أن رجبي الإمارات بات الرقم الصعب من خلال ما حققه من قفزات في السنوات الأخيرة ليس فقط على مستوى الشباب والشابات، بل أيضاً على مستوى الرجال والدخول في المنافسة على بطاقات التأهل لمونديال استراليا 2026 للمرة الأولى لفئة تحت 15 لاعباً، والتقدم في التصنيف العالمي للمركز 40، وهذه إنجازات تحتاج إلى مزيد من الجهد للمحافظة عليها في كل بطولة نشارك فيها».

يذكر أنه سبق أن حقق منتخبنا للشابات تحت 18 سنة، لقب بطولة آسيا لسباعيات الرجبي 3 مرات متتالية أعوام 2021 و2022 و2023، في كل من نيبال والصين تايبيه على التوالي.

فيما حقق منتخب الشباب تحت 18 سنة اللقب الآسيوي في الصين تايبيه وماليزيا عامي 2023 و2024 بالترتيب، وحقق الميدالية الفضية في نيبال عام 2022، كما نجح منتخبا الشباب والشابات تحت 20 سنة، في التتويج بلقب آسيا للشباب والشابات التي أقيمت في أوزبكستان عام 2022.