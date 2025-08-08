دبي تشهد محاولة لتسجيل رقم قياسي في «تي 100»

بدأ العد التنازلي لعودة أسرع بطولات الترايثلون نمواً في العالم «تي 100»، إلى دبي، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل، وهو الحدث الدولي الذي يقام بدعم من مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويعتبر ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة البدنية.

ومع انطلاق العد التنازلي، يبدأ أحد أشهر رياضيي التحمل، والمقيم في الإمارات، غاني سليماني، تحدياً مذهلاً، وهو قيامه بـ 100 ترايثلون متتالٍ، ولمدة 100 يوم، بحيث يختتم مشاركته رقم 100 في سباق ترايثلون دبي تي 100 يوم 16 نوفمبر، والدخول من بوابة هذا الحدث في دبي، في سجلات الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس.

وينطلق سليماني اليوم في كايت بيتش، ليبدأ محاولته الرسمية نحو دخول موسوعة غينيس، ويسعى فيها إلى جمع تبرعات للأطفال المتضررين من النزاعات. وسيقوم كل يوم بترايثلون وفق نظام تي 100 الرسمي: 2 كلم سباحة، 80 كلم ركوب دراجات و18 كلم جري.

وقال غاني سليماني، الذي اعتاد على التحديات المذهلة، إذ سبق له أن أكمل 30 سباق ألتراماراثون في 30 يوماً في عام 2020، و30 سباق رجل حديدي في 30 يوماً في عام 2023:

«هذا التحدي يجاوز الرياضة فقط، وإنما يتعلق بإظهار ما يمكن تحقيقه عندما نبذل قصارى جهدنا، ونُسخّر هذا الجهد لمساعدة الأطفال الذين فقدوا الكثير».

ويقام ترايثلون دبي تي 100، بدعم من منظمة رياضي الترايثلون المحترفين، وضمن الجولة العالمية لترايثلون تي 100، وسيكون الحدث في دبي أحد أبرز عطلات نهاية الأسبوع متعددة الرياضات في العالم، حيث يجمع بين سباقات النخبة، والمشاركة الجماهيرية، والأجواء الاحتفالية النابضة بالحياة، في الأفق الأيقوني الخلاب لدبي.

يُشكّل هذا الحدث أيضاً جزءاً من تحدي دبي للياقة البدنية، الذي يشجع السكان على الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني لمدة 30 يوماً كل عام.

وأعلن المنظمون اعتماد برنامج فعاليات الحدث، التي تناسب الجميع، من المبتدئين إلى محترفي الترايثلون، إذ ينطلق يوم 13 نوفمبر، بإقامة ترايثلون الشركات، برعاية إذاعة دبي آي 103.8 إف إم، وهو تحدٍ جماعي بإيقاع سريع لمجتمع الأعمال في دبي.

ويقام يوم 15 نوفمبر، سبرينت ترايثلون، والمخصص لمسافة 750 متراً سباحة، و20 كلم دراجات، و5 كلم جرياً، وهو مثالي لمن يشارك لأول مرة، كما يقام في ذات اليوم سباق تي 100 للمحترفين، والذي يتنافس أفضل رياضي الترايثلون في العالم وجهاً لوجه.

حيث تشكل دبي المحطة قبل الأخيرة من موسم جولة تي 100 العالمي، وينطلق الرجال أولاً، تليهم السيدات بعد ساعتين، ويتنافسون في تحدٍ شاق لمسافة 2 كلم سباحة، و80 كلم دراجات، و18 كلم جري.

كما يقام أيضاً، السباق الموسيقي، حيث يعود السباق الأكثر متعةً في دبي لمسافة الـ 5 كيلومترات، مع مناطق موسيقية ومنسقي أغانٍ وأجواء حماسية، وقد شارك فيه أكثر من 6000 عدّاء في عام 2024.

ويختتم الحدث يوم 16 نوفمبر، بكل من ترايثلون 100 كلم للهواة، ويتنافس فيه الرياضيون الهواة، وفق مسافة ترايثلون تي 100 الكاملة: 2 كلم سباحة، و80 كلم دراجات، و18 كلم جري - على نفس المسار الذي تنافس فيه المحترفون في اليوم السباق.