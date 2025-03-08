منتخب الإمارات بطلاً لـ«فرق البادل» في دورة ند الشبا سعيد بن مكتوم : عين الإمارات على كأس العالم



توّج منتخبنا الوطني للبادل بلقب بطولة ند الشبا لفرق البادل التي أقيمت ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه، الذي أطلقه ويرعاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويُقام سنويًا خلال شهر رمضان المبارك في مجمّع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وفاز «الأبيض» على نظيره الهولندي حامل اللقب بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية، التي جاءت مثيرة رغم التفوق الواضح الذي أظهره لاعبو منتخبنا الوطني على مدار الجولتين.

وقام الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل و معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير الرياضة، و خلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي بتتويج منتخبنا الوطني بلقب البطولة والمنتخب الهولندي صاحب المركز الثاني، كما حضر النهائي، معالي هلال سعيد المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي و إسماعيل الهاشمي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي للبادل، النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات للبادل، و سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي وسعيد المري الأمين العام لاتحاد الإمارات للبادل تنس، وحسن المزروعي مدير الدورة.

وحسم «الأبيض» الجولة الأولى عن طريق الثنائي إغناسيو فيلارينو وإنريك جيوناجا على حساب الثنائي الهولندي ماتس غروين وكاي غروين بنتيجة 2 – 6 و6 – 1 و6 – 0، وواصل «الأبيض» فرض سيطرته على النهائي بفوز الثنائي إنيغو جوفري وارناو أياتس في الجولة الثانية على الثنائي الهولندي يانك فيرواتر ونيكولاس فان بيتو بنتيجة 6 – 1 و 6 – 3.

وأثنى الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم على الأداء البطولة للاعبي منتخبنا الوطني على مدار البطولة، وبالانجازات العديدة التي حققها «الأيبض» في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن اللاعبين أثبتوا جدارتهم بالتتويج بلقب بطولة ند الشبا لفرق البادل.

وهنأ الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم اللاعبين بعد نهاية المباراة بالفوز المهم وتقديم هذه المستويات القوية في دورة ند الشبا، متمنياً لهم المزيد من النجاحات في الاستحقاقات المقبلة.

وكشف رئيس اتحاد الإمارات للبادل أن كأس العالم تعد الهدف المقبل لمنتخبنا الوطني وذلك بعد تحقيقه الإنجاز التاريخي عندما حصد المركز الخامس في بطولة العالم للبادل التي استضافتها قطر نوفمبر الماضي.

من جهته، هنأ خلفان بلهول منتخبنا الوطني بهذا الإنجاز، وثمن الجهود والعمل الكبير الذي يقوم اتحاد الإمارات للبادل برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم لتطوير اللعبة والارتقاء بمستوى المنتخب الوطني الذي أصبح واحدا من أقوى المنتخبات في العالم، وقال: هناك خطة تطويرية شاملة وضعها الاتحاد، واليوم نجني ثمار هذه الاستراتيجية.

سلة الكراسي

تنطلق في الساعة 9:30 مساء اليوم منافسات بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة في نادي دبي لأصحاب الهمم، حيث تقام 4 مباريات يلتقي فيها فريق شرطة دبي مع فريق محاكم دبي في الساعة 9:30 مساء، ويلتقي فريق الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب مع فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في الساعة 10:10 مساء، كما يلتقي فريق شرطة الشارقة مع فريق دائرة المالية في الساعة 10:50 مساء، فيما يلتقي فريق بلدية دبي مع فريق ماي دبي في الساعة 11:30 مساء.

ويلتقي غدًا الاثنين فريق الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي مع فريق ماي دبي، ويلتقي فريق شرطة دبي مع دائرة المالية، كما يلتقي فريق هيئة تنمية المجتمع مع فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، فيما يلتقي فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي مع فريق محاكم دبي.

وكانت اللجنة المنظمة قد أجرت في وقت سابق مراسم قرعة البطولة في نادي دبي لأصحاب الهمم بحضور الإداريين من الفرق المشاركة في البطولة، حيث أسفرت عن تقسيم الفرق العشرة المشاركة في البطولة إلى مجموعتين، وتضمنت المجموعة الأولى فرق شرطة دبي حامل لقب البطولة بالإضافة إلى شرطة الشارقة، دائرة المالية، محاكم دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، بلدية دبي، ماي دبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، هيئة تنمية المجتمع.

شد الحبل

أجرت اللجنة المنظمة مراسم قرعة بطولة شد الحبل التي تنطلق بعد غد ويتنافس فيها المشاركون ضمن ثلاث فئات هي فئة الناشئين وفئة الدوائر والمؤسسات الحكومية والفئة المجتمعية، ويشارك في فئة الناشئين 8 فرق قسمت إلى مجموعتين، حيث جاء في المجموعة الأولى فرق أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، ومركز لياقة ايه 25 جيم، ومدرسة أحمد بن راشد، وبي نينجاز، وجاء في المجموعة الثانية فرق أكاديمية إي إف بي بي الرياضية، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وعاصفة الصحراء، ومجلس الشارقة الرياضي.

ويشارك في فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية 9 فرق تم تقسيمهم إلى مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى فرق كل من الدفاع المدنية برأس الخيمة، دبي للإعلام، الدفاع المدني بدبي، شرطة دبي، والحرس الوطني، وضمت المجموعة الثانية فرق كل من إدارة أمن المواصلات بدبي، القوات البرية، وزارة الدفاع، وزارة التربية والتعليم.

فيما يشارك في الفئة المجتمعية 16 فريق تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى فرق كل من مجموعة دلسكو، مجموعة ترانسجارد، أكاديمية آي إف بي بي الرياضية، مجموعة المسلماني، وضمت المجموعة الثانية فرق كل من أبطال إي إف إس، الجوارح، شركة أجنيس للمقاولات، مجموعة الحبتور، وضمت المجموعة الثالثة فرق كل من: مجموعة دتكو للإنشاءات، العاصفة، شركة الساحل للمقاولات، الكواسر، وضمت المجموعة الرابعة فرق كل من ايه جي، تروس للتجارة العامة، كيرلا كينجز، فايترز.

منافسات قوية

يشهد سباق تحدي الموانع منافسات قوية بين المشاركين من مختلف الجنسيات والأعمار حيث يتنافس المشاركون على تخطي 11 حاجزا متنوعا في أسرع زمن ممكن، وتختتم البطولة غدا الاثنين، فيما تختتم اليوم الأحد منافسات بطولة الريشة الطائرة التي تقام في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي.