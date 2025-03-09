النسخة الأولى من السوبر الإماراتي المصري للرجبي في العلمين

أعلن اتحاد الإمارات للرجبي توقيع اتفاقية مع نظيره المصري لإطلاق كأس السوبر الإماراتي المصري للأندية، لفئة 15 لاعباً، وهي البطولة التي تجمع أندية اللعبة في الإمارات ومصر، وتم الاتفاق على إقامة النسخة الأولى في مدينة العلمين خلال العام الجاري، على أن تقام النسخة الثانية في الإمارات العام المقبل.

وقّع الاتفاقية بالإسكندرية محمد سلطان الزعابي، أمين عام اتحاد الرجبي، وحسام صاحب، رئيس الاتحاد المصري للرجبي، وحضر التوقيع من الجانب الإماراتي قيس الظالعي، رئيس الاتحادين العربي والآسيوي، وسعود عبدالله النعيمي وفوزية فريدون، عضوا الاتحاد، ومن الجانب المصري حسن خالد، نائب رئيس الاتحاد المصري، ومريم موافي، عضو الاتحاد، بجانب حضور هيربرت منساه، رئيس الاتحاد الأفريقي للرجبي.

وأعرب محمد سلطان الزعابي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع الاتحاد المصري، مؤكداً أن الاتفاقية خطوة مميزة لتعزيز المنافسة وتطوير اللعبة في البلدين.

وأضاف: «الاتحاد الإماراتي للرجبي خلال الفترة الماضية وقع عدة اتفاقيات وشركات مع اتحادات مختلفة، في أوروبا وأفريقيا وآسيا، ولها أهداف كثيرة ومكاسب متعددة».