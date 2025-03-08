مقاعد «فيفا» تشعل انتخابات ممثلي «كاف».. والرئاسة المحسومة

تبدو الأمور هادئة ومحسومة في انتخابات رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» المقررة في القاهرة الأربعاء المقبل، إذ لم يترشح سوى الرئيس الحالي الجنوب أفريقي باتريس موتيبي، فيما يستعر الصراع على ممثلي «كاف» في مجلس الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» مع تبارز 13 مرشحاً على ستة مقاعد.

ولم يترشح لمنصب الرئيس سوى الرئيس الحالي رجل الأعمال موتسيبي، الذي تبوأ منصبه في مارس 2021 خلفاً للملغاشي أحمد أحمد، ليضمن استمراره في رئاسة الجهة الحاكمة لكرة القدم في أفريقيا حتى عام 2029.

ويحتاج موتسيبي «63 عاماً» لتأييد الجمعية العمومية المؤلفة من 54 اتحاداً لقرار فوزه بالتزكية، وهو المتوقع حدوثه ليواصل ملياردير التعدين والرئيس السابق لنادي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي ذو الـ63 عاماً رئاسته للاتحاد.

وتُعقد في في العاصمة المصرية الجمعية العمومية غير العادية الـ14 للاتحاد الأفريقي الأربعاء 12 مارس، وتتضمن إجراء الانتخابات على رئاسة الاتحاد وأعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي «كاف» في «فيفا».

وعلى هامش الجمعية العمومية غير العادية، ينظم الاتحاد الأفريقي اليوم مباراة استعراضية بمقر الاتحاد المصري للعبة بمدينة 6 أكتوبر، ويشارك فيها رئيس الاتحاد موتسيبي ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو والذي من المقرر أن يصل إلى القاهرة صباح اليوم، بالإضافة لمجموعة من أساطير كرة القدم المصريين والأفارقة.