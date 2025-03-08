الدراج يوسف أميري السابع عالمياً في سباقات المضمار للشباب

أعلن الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، أمس، عن أحدث تصنيف للاعبين، والذي منح يوسف أميري لاعب المنتخب الوطني للشباب المركز السابع عالمياً لسباقات المضمار. وسبق يوسف أميري لاعبون من كل من النمسا «لاعب واحد»، وأستراليا «3 لاعبين»، وجنوب أفريقيا «لاعبين».

وأحرز يوسف أميري ميداليتين ذهبية وبرونزية في ختام مشاركة المنتخب الوطني بالبطولة الآسيوية للمضمار، والتي أقيمت في ماليزيا مؤخراً، حيث نال الذهبية في سباق المطاردة الفردية، كما نال البرونزية في سباق الإقصاء. وكان اللاعب نفسه قد شارك في منافسات سباق السكراتش، ونال المركز الخامس في أول مشاركة له بالبطولة الآسيوية.