«الأولمبياد الخاص الإماراتي» إلى إيطاليا للمشاركة في «الألعاب الشتوية»

غادرت الدولة، أمس، متوجهة إلى إيطاليا بعثة الأولمبياد الخاص الإماراتي للمشاركة في دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص تورين 2025.

وتضم البعثة التي يترأسها طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، 30 شخصاً، منهم 11 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم، يتنافسون في أكبر عدد من الرياضات من بين الوفود المشاركة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حيث يشاركون في ست رياضات هي: الجري على الثلج، وتزلج اختراق الضاحية، والتزلج الفني على الجليد، والتزلج الألبي، والتزلج السريع على مضمار قصير.

والتزلج اللوحي. وتحظى البعثة بدعم كبير من عدد من المؤسسات في الدولة، حيث تم الإعلان عن رعاية مبادلة للبعثة كراعٍ رسمي، وماجد الفطيم كشريك رسمي، بالإضافة إلى التعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية كشريك داعم.

وقال طلال الهاشمي: «تأتي هذه المشاركة ضمن الجهود المستمرة لتوفير الفرص الرياضية الدولية للاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي، وتعزيز تواجدهم في المحافل الرياضية العالمية، ما يسهم في رفع مستوى أدائهم وتوسيع آفاق مشاركاتهم، ويعكس التزام الإمارات بتوفير بيئة داعمة ومشجعة.

ونحن نقف جميعاً خلف لاعبينا، وقيادتنا الرشيدة تؤمن بهم وتدعمهم. وأؤكد اعتزازي الكبير بالجهد الذي بذلوه خلال استعداداتهم، سواء في التدريبات أو في المعسكرين التدريبيين اللذين أقيما تمهيداً لمشاركتهم في تورين 2025 .. وأغتنم هذه الفرصة لأوجه الشكر لجميع داعمينا وشركائنا الاستراتيجيين».