«تأمين الفعاليات في دبي» جاهزة لنهائي «الكريكيت»

أكدت لجنة تأمين الفعاليات في دبي اكتمال كل الاستعدادات لنهائي «الحلم» لبطولة كأس الأبطال الدولية للكريكيت 2025، والذي يجمع المنتخب الهندي العريق، ونظيره النيوزيلندي الطموح في ختام مرتقب واستثنائي، لأهم وأقوى بطولات الكريكيت على مستوى العالم، والتي ينظمها المجلس الدولي للكريكيت «ICC» كل 4 سنوات لمنتخبات النخبة على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تأمين الفعاليات في نادي ضباط شرطة دبي، برئاسة اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس اللجنة، واللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور نائب رئيس اللجنة.

وخالد الزرعوني، نائب رئيس مجلس الإمارات للكريكيت عضو المكتب التنفيذي للمجلس الآسيوي للكريكيت، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وذلك لمناقشة الاستعدادات لنهائي الحلم.

وقال اللواء عبدالله الغيثي خلال الاجتماع، إن دولة الإمارات تؤكد مكانتها كونها واحدة من أكثر دول العالم نجاحاً في تنظيم أكبر الفعاليات الدولية، بفضل رؤية القيادة الرشيدة واستراتيجية العمل المُتكاملة، والاستثمار الناجح في تطوير البنية التحتية، وإعداد المنشآت الرياضية، إلى جانب توفر كل العناصر، التي تجعل من التنظيم والمشاركة والحضور تجربة مميزة.

وبيّن أن الإمارات تعزز من جاذبيتها كونها إحدى الوجهات الرائدة للرياضة والرياضيين، من خلال ما تقدمه من خيارات متنوعة، تلبي كل المتطلبات، بفضل المرونة والتسهيلات التي تقدمها للمنظمين، وموقعها المتميز ومعالمها الطبيعية والسياحية، إضافة إلى المرافق الرياضية المتنوعة، التي تم تشييدها، وفق أرقى المعايير الدولية.