أحمد عدلي بطل «الشارقة للشطرنج السريع»

توّج المصري أحمد عدلي بلقب النسخة الـ30 من بطولة الشارقة الدولية للشطرنج السريع، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، واختتمت منافساتها مساء أول من أمس، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة أكثر من 250 لاعباً ولاعبة من 28 دولة، منهم 32 لاعباً ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية.

وشهد حفل الختام وتكريم الفائزين الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتريم مطر، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وعمران عبدالله النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وفيصل الحمادي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وتصدر عدلي الترتيب العام للبطولة محققاً 8.5 نقاط من 9 جولات، في حين جاء الأستاذ الدولي المغربي مخلص العدناني بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، والدولي اليار شيرلييف من تركمانستان في المركز الثالث برصيد 8 نقاط وبفارق نقاط كسر التعادل عن المركز الثاني.

وأعرب الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي عن سعادته بما حققه النسخة الـ30 من بطولة الشارقة الدولية من مكاسب فنية وإدارية، مؤكداً أن البطولة متميزة من كل النواحي، في ظل رعايتها من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واهتمام ومتابعة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، للرياضة في الإمارة، وتأكيد اهتمام حكومتنا بالعقول والأبدان، وهو ما يدفعنا لمزيد من العطاء لإنجاح كل أنواع الرياضات في الإمارة.