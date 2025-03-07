4300 عداء يخطفون الأنظار في سباق الجري بدورة ند الشبا غداً

يخطف سباق الجري في مضمار ميدان، الأنظار بدورة ند الشبا الرياضية غداً السبت، بمشاركة أكثر من 4300 عداء وعداءة من مختلف الأعمار والجنسيات المقيمة في الدولة، حيث يقام السباق في عدة فئات تضم الهواة والمحترفين والناشئين والشباب وكبار المواطنين، ويمتد على مسافات 4 و5 و10 كيلومترات.

ويشمل سباق 10 كيلومترات فئة المواطنين والمواطنات والفئة المفتوحة للرجال والسيدات ويسمح فيها بمشاركة لاعبي المنتخبات والأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والدفاع المدني ومدربين اللياقة البدنية وألعاب القوى.

ويتضمن سباق 5 كيلومترات الفئة المجتمعية مواطنين ومواطنات، والفئة المفتوحة رجال فئة كبار المواطنين والمقيمين من الرجال والسيدات من عمر 50 سنة فما فوق، ويتضمن سباق 4 كيلومترات فئات الصغار المفتوحة المخصصة للشباب والشابات من عمر 13 و14 سنة، والناشئين والناشئات من عمر 11 و12 سنة، وسيتم التحكيم في سباق الجري حسب اللوائح المعمول بها في اتحاد الإمارات لألعاب القوى.

ويشهد سباق الجري سنوياً أجواء تنافسية عالية خاصة في الفئة المفتوحة للرجال والسيدات بين العدائيين الكينيين والأثيوبيين والمغاربة.

من جهة أخرى، يلتقي منتخبنا الوطني للبادل مع نظيره الهولندي في نهائي بطولة ند الشبا لفرق البادل، وجاء تأهل منتخبنا بعد فوزه على فريق الكويت في منافسات نصف النهائي بنتيجة «2 – 1» حيث فاز الثنائي الإماراتي المكون من إنريك جويناجا وإجناسيو فيلارينو في الجولة الأولى على الثنائي الكويتي عبدالعزيز رضا وطلال القحطاني بنتيجة 6 – 2 و 6 - 2، فيما عادل الثنائي الكويتي عبدالرحمن العوضي ويوسف صالح النتيجة في الجولة الثانية بعد تغلبهما على الثنائي الإماراتي فارس الجناحي وماجد الجناحي بنتيجة 6 – 3 و 6 – 2، وأعاد الثنائي الإماراتي إنيجو جوفري وأرناو أياتس الكفة لصالح منتخبنا في الجولة الثالثة بعد تغلبهما على الثنائي الكويتي أحمد شعبان وحسين الصراف بنتيجة 6 – 1 و 6 – 0.

وجاء تأهل منتخب هولندا بعد فوزه على نظيره الإيراني بنتيجة «2 – 0» حيث أنهى الثنائي الهولندي ماتس جروين وكاي جروين الجولة الأولى أمام الثنائي الإيراني بهدور باسيرات وأمير جامشدي بنتيجة 6 - 1 و 6 – 1، وأكد الثنائي الهولندي يانك فيرواتر ونيكولاس فان بيتو صدارة فريقهما بالفوز في الجولة الثناية على الثنائي فرساد شاهي وأريا روغاني بنتيجة 6 – 3 و 7 – 6.

دعم

قال سيد إسماعيل الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي بالإنابة: «يسعدنا في بلدية دبي دعم ورعاية «دورة ند الشبا الرياضية»؛ الحدث الرياضي والمجتمعي الأكبر الذي يُقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك للعام الثاني عشر على التوالي، حيث حرصت البلدية على تسخير كافة جهودها وإمكانياتها لدعم نجاح الدورة التي تُعد فرصة مثالية ومنصة رياضية شاملة، تجمع الرياضيين من مختلف الجنسيات للمنافسة والتحدي والاستمتاع بأجواء رياضية وترفيهية حماسية، ضمن مساحات متكاملة مُحفزة للعمل الجماعي والرياضي بين أفراد المجتمع، تسهم في تعزيز مفهوم وأسلوب الحياة الصحية والرياضية في إمارة دبي، ودعم المواهب المحلية إضافة إلى تكريس الروح الرياضية الإيجابية، والتلاحم المجتمعي».

ختام الجوجيتسو

من جهة أخرى، اختتمت مساء أول من أمس منافسات بطولة ند الشبا للجوجيتسو التي نظّمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية بدبي.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، وتميّزت المنافسات بأجواء حماسية في ظل حضور جماهيري كبير وتشجيع متواصل للاعبين الذين قدّموا أداءً احترافياً وأظهروا مستويات عالية من المهارة والتنافسية.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين كل من سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي؛ ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو؛ وعادل البناي، عضو اللجنة المنظمة ورئيس اللجنة الفنية في دورة ند الشبا الرياضية.

وفي ختام منافسات فئة الكبار حلّق لاعبو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس باللقب، فيما حل لاعبو نادي العين للجوجيتسو في مركز الوصيف، وذهب المركز الثالث إلى نادي بني ياس للجوجيتسو.

وأكد يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، على أهمية الشراكة بين الاتحاد ومجلس دبي الرياضي في تنظيم هذا الحدث المميز سنوياً ضمن دورة ند الشبا الرياضية.

وأوضح أن الحدث يشكل منصة رائدة تجمع نخبة الرياضيين في الدولة، ويسهم في ترسيخ مكانة الجوجيتسو كرياضة شعبية تملك قاعدة عريضة من الممارسين من مختلف الفئات، مشيراً إلى أن رياضة الجوجيتسو في الدولة تواصل تحقيق إنجازات بارزة، سواء على مستوى تطوير المواهب أو تنظيم واستضافة البطولات أو صناعة الأبطال بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة والمتابعة الحثيثة من فريق عمل الاتحاد.

وقال خالد محمد الشحي لاعب نادي العين والذي حقّق ذهبية فئة الكبار في وزن 62 كلغ: «تحقيق الفوز في دورة ند الشبا الرياضية خلال الشهر المبارك يمنحني شعوراً استثنائياً، خصوصاً أنه ليس مجرد انتصار رياضي، بل يعكس قيم الاجتهاد والمثابرة والصبر التي يجسدها الشهر الفضيل.

كانت الأجواء تنافسية إلى أبعد الحدود، وواجهت خصومًا أقوياء، لكن روح التحدي والعزيمة التي استمدها من التدريبات والدعم الذي تلقيته من الجهاز الفني، والخبرة التي أتمتع بها بعد سنوات من احتراف الرياضة، ساعدتني على تحقيق هذا الإنجاز. تحمل هذه البطولة طابعاً خاصاً، حيث تجمع الرياضيين بروح من الألفة والمنافسة النزيهة، وأتطلع للمشاركة فيها مجدداً في المستقبل».

أجندة

وتتواصل منافسات بطولات دورة ند الشبا الرياضية، حيث تنطلق الليلة منافسات بطولة الريشة الطائرة التي تستمر على مدار يومين، وتنطلق بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة غداً الأحد وتستمر حتى 19 مارس، وتقام بطولة الرماية مع الجري «ليزر رن» يومي 10 و11 الجاري، وتنطلق بطولة شد الحبل 11 الجاري وتستمر حتى 18 منه، ويقام سباق الدراجات الهوائية يومي 15 و16 الجاري، وتنطلق منافسات بطولة الكرة الطائرة 12 منه وتستمر حتى 20 من الشهر ذاته.