دبي تستضيف النهائي الحلم لكأس الأيطال للكريكيت بين الهند ونيوزيلندا

تشهد دبي يوم الأحد المقبل النهائي الحلم لبطولة كأس الأبطال الدولية للكريكيت 2025 الذي يجمع المنتخب الهندي العريق، ونظيره النيوزيلندي الطموح في ختام مرتقب واستثنائي، لأهم وأقوى بطولات الكريكيت على مستوى العالم ، والتي ينظمها المجلس الدولي للكريكيت ICC كل أربع سنوات لمنتخبات النخبة على مستوى العالم.

وكان المنتخب الهندي العريق صاحب الشعبية الأكبر على مستوى العالم في لعبة الكريكيت تأهل على حساب أستراليا في أولى مواجهات الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء الماضي بدبي ، ولحق به منتخب نيوزيلندا بعد فوزه على منتخب جنوب افريقيا الأربعاء بلاهور بباكستان في ثاني مواجهات الدور نصف النهائي.

وفور إعلان وصول طرفي النهائي، وتحديداً المنتخب الهندي، نفذت تذاكر دخول مباراة الختام بمختلف فئاتها للحاق بمتابعة ومشاهدة اللقاء الحلم الذي سيجمع المنتخب الهندي بجماهيره الغفيرة مع نظيره النيوزيلاندي في ختام استثنائي يشهده عشاق اللعبة على مستوى العالم بدبي، سواء بالحضور إلى ملعب المباراة أو بالمتابعة والمشاهدة المباشرة حول العالم عبر قنوات البث المتخصصة في نقل مباريات الكريكيت.

وكان المجلس الدولي للكريكيت ICC اختار دبي للمشاركة في الاستضافة بجانب باكستان ، لما لدبي من إمكانيات وخبرات كبيرة في التنظيم مثل هذة الأحداث رغم عدم مشاركة منتخب الإمارات في الحدث.

وكان المجلس الدولي للكريك ICC نجح في إعادة تنظيم بطولة كأس الأبطال من جديد بعد توقف دام 8 سنوات، بمشاركة 8 منتخبات تمثل منتخبات القمة على مستوى العالم في مجال اللعبة هي : باكستان (حاملة اللقب)، الهند ، أستراليا، نيوزيلندا، سريلانكا، جنوب افريقيا، بنغلاديش، وأفغانستان،

وكانت المنافسات انطلقت يوم 19 فبراير الماضي ، على أن تختتم في دبي يوم الأحد المقبل( 9 مارس الجاري).