فعاليات متنوعة في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»

انطلق المهرجان الرمضاني لنادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة كبيرة؛ ويشهد فعاليات متنوعة رياضية وثقافية ومجتمعية، ويستمر حتى 20 مارس الجاري.

ودشنت الكرة الطائرة مسابقات النشاط الرياضي، حيث أسفرت ضربة البداية عن فوز المالية على الأهلي 2 - 1، فيما تخطى فريق الإداريين الشباب 2 - 0.

وأسفرت نتائج «خماسيات كرة القدم» عن فوز الهلال على «الإمبراطور» 2 - 1 والنجوم على «الفرسان» 5 - 2.

وتضمن اليوم الأول للفعاليات الثقافية والمجتمعية على المجلس الرمضاني ومجموعة من الورش المتنوعة وفقرات فنية بمشاركة 12 شريكاً ومساهماً في المجلس الرمضاني. وأعرب ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم عن سعادته باستمرار المهرجان وتنوعه.