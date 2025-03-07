انطلاق بطولة نادي الظفرة الرمضانية

انطلقت، مساء أمس، بطولة نادي الظفرة الرمضانية 2025 التي تستضيفها ملاعب نادي الظفرة بمدينة زايد، وتشمل كرة القدم والكرة الطائرة والكريكت، كما تشمل كرة القدم والكرة الطائرة بمدينة الظنة.

وافتتحت البطولة بأربع مباريات، حيث فاز فريق الفراعنة على فريق ليوا بنتيجة 5 - 0، فيما تمكن فريق أكاديمية المرفأ من التفوق على فريق مربك بنتيجة 2 - 1 في المباراة الثانية، وفي المباراة الثالثة تمكن فريق برق من الفوز على فريق ريال مدريد بنتيجة 2 - 1، فيما فاز فريق صقور الجديان على فريق جبل حفيت في المباراة الرابعة بنتيجة 2 - 1.

وتقام مباريات البطولة بنظام خروج المهزوم وتقسم الفرق المتأهلة إلى مجموعتين، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.