أصحاب الهمم يشعلون منافسات «تحدي حفيت»

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، انطلقت أول من أمس النسخة الأولى من مسابقات تحدي حفيت الرياضي، على ملعب نادي العين لأصحاب الهمم، وسط أجواء رياضية رائعة.

وشهد اليوم الأول مباريات حماسية لأصحاب الهمم في سباعيات كرة القدم، ونجح فريق نادي العين لأصحاب الهمم في تحقيق فوز مثير على نادي أبوظبي لأصحاب الهمم بنتيجة 3 - 2، وانتهت المواجهة الثانية بفوز مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل على مركز العين للرعاية والتأهيل بنتيجة 2 - 1.

وأكد عبدالله الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن تحدي حفيت الرياضي يمثل إضافة نوعية لفعاليات مدينة العين الرمضانية. وقال: «البطولة تحظى برعاية كريمة من سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وتمثل فرحة كبيرة لأهل المدينة».