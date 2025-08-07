8 لاعبين يمثلون الإمارات في «الألعاب العالمية»

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية، عن مشاركة الإمارات في فعاليات النسخة الثانية عشرة من دورة الألعاب العالمية، والتي تنطلق غداً وتستمر حتى 17 أغسطس الجاري في مدينة تشنغدو بجمهورية الصين الشعبية بـ8 لاعبين ولاعبات في 3 رياضات هي: الجوجيتسو، والمواي تاي، والترايثلون.

ويضم منتخبنا الوطني للجوجيتسو 6 لاعبين ولاعبات هم محمد السويدي 69 كجم، ومهدي العولقي 77 كجم، وسعيد الكبيسي «8 كجم، وأسماء الحوسني 52 كجم، وشمسة العامري 57 كجم، وشما الكلباني 63 كجم، بينما تشارك مريم الشامسي في منافسات رياضة الترايثلون، فيما يخوض محمد تويزي منافسات المواي تاي.

ويشارك في الحدث العالمي، متعدد الرياضات والذي يُقام كل أربع سنوات، أكثر من 5000 رياضي من 118 دولة، يتنافسون في 34 رياضة متنوعة، ويشرف على تنظيمه الاتحاد الدولي للألعاب العالمية، وهي منظمة معترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، ويضم في عضويته 40 اتحاداً رياضياً دولياً.

وحققت دولة الإمارات 12 ميدالية في تاريخ المشاركات بدورات الألعاب العالمية التي استهلتها بالنسخة الثامنة عام 2009 في تايوان حيث حصدت الميدالية البرونزية في مسابقة السنوكر عن طريق محمد شهاب، فيما نجح فيصل الكتبي لاعب منتخبنا الوطني للجوجيتسو في التتويج بالميداليتين الذهبية والفضية في النسخة العاشرة التي أقيمت في بولندا عام 2017.

كما أضاف منتخبنا الوطني للرياضات الجوية في النسخة نفسها، الميدالية البرونزية في مسابقة القفز المظلي لفئة المختلط، فيما شهدت مشاركة الدولة في نسخة عام 2022 في برمنغهام بالولايات المتحدة الأمريكية أفضل حصاد على مدار جميع النسخ برصيد 8 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين وفضية و5 ميداليات برونزية، جاءت عن طريق رياضات الجوجيتسو، والمواي تاي، والقفز المظلي الحر.

وتقدمت دولة الإمارات 10 مراكز في جدول الميداليات التراكمي لدورات الألعاب العالمية في المركز الـ56 عقب النسخة الحادية عشرة في برمنغهام من بين 101 دولة، في حين احتفظت إيطاليا بصدارة الترتيب التراكمي للدورات وإجمالي عدد الميداليات برصيد 490 ميدالية بالرغم من تحقيقها المركز الرابع في نسخة برمنغهام 2022 برصيد 49 ميدالية.