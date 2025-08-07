«الإمارات للخماسي الحديث» يشارك في عربية الناشئين

يشارك منتخب الإمارات للخماسي الحديث لفئة تحت 15 سنة في البطولة العربية الأولى للمنتخبات، التي تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 13 إلى 18 أغسطس الجاري.

ويمثل المنتخب الوطني في البطولة كل من اللاعبين: سالم تميم الكتبي، سالم مصبح، حميد سعيد، وذياب عمر، تحت الإشراف الفني للمدرب محمد قاسم.

وتغادر بعثة المنتخب الدولة يوم الثلاثاء المقبل، عبر مطار الشارقة الدولي، متجهة إلى مطار برج العرب في الإسكندرية، استعداداً لانطلاق المنافسات، التي تبدأ يوم السبت 16 أغسطس بمسابقة الرباعي للفردي للأولاد، تليها منافسات التتابعات يوم 17 أغسطس، بمشاركة واسعة من المنتخبات العربية.

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، أهمية المشاركة في هذه البطولة، التي تعد محطة تطويرية للاعبين الناشئين، مشيرة إلى أن مثل هذه التجارب تسهم في صقل المهارات، وتوفير الاحتكاك الدولي المبكر، بما ينسجم مع خطط الاتحاد لإعداد جيل واعد من الأبطال.

وأضافت المطروشي أن الاتحاد يحرص على دعم المنتخب من الناحيتين الفنية واللوجستية، لضمان مشاركة مشرفة، تليق برياضة الإمارات، وتعزز حضور الدولة في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.