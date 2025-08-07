160 لاعباً ولاعبة يشاركون في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج

أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج عن إطلاق بطولة الإمارات الفردية للشطرنج للمراحل السنية المختلفة والإناث، للفئات تحت 12 و14 و16 و18 و20 عاماً، والتي تنطلق منافساتها اليوم وتستمر حتى 14 أغسطس الجاري في مقر نادي دبي للشطرنج.

النظام السويسري

يشارك في البطولة 160 لاعباً ولاعبة من مختلف الأندية بالدولة، فيما تقام المنافسات بالنظام السويسري من سبع إلى تسع جولات، حسب عدد المشاركين في كل فئة. ويدير البطولة تسعة حكام وحكمة، ويترأس لجنة الحكام، الحكم الدولي ماجد العبدولي ومعه أربعة حكام، هم: علي عبدالعزيز وخالد الطاهر وحامد أحمد وسلطان فريد، فيما تدير مباريات الإناث الحكم الدولي، جواهر الجسمي، نائب رئيس لجنة الحكام، ومعها منال الحمادي وزايد البلوشي وأنس المنصوري.

تأكيد

وأكد عبدالكريم المرزوقي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج، أن البطولة تدخل ضمن الأجندة المحلية للاتحاد، ومن أبرزها بطولة الدوري العام للرجال والسيدات في شهر أكتوبر المقبل، وكذلك كأس الإمارات.

وأوضح أن المسابقات المحلية تهدف إلى تجهيز اللاعبين واللاعبات للمشاركات الخارجية من أبرزها بطولة العالم تحت 8 و10 و12 سنة في ألماتي بكازاخستان، خلال الفترة من 18 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر المقبلين، وبطولة العالم تحت 14 و16 و18 سنة خلال الفترة من 3 إلى 16 أكتوبر المقبل في ألبانيا، وبطولة العرب للرجال والسيدات في الكويت خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف أن المسابقات المحلية تسهم أيضاً في تأهيل الحكام من خلال هذه البطولات وترشيحهم للبطولات القارية والدولية.

وأكد المرزوقي حرص اتحاد الشطرنج على المشاركة في البطولات الخارجية ومنح اللاعبين واللاعبات فرصة للاحتكاك مع مدارس شطرنجية مختلفة وزيادة تصنيف اللاعبين، والسعي لتحقيق إنجازات للشطرنج الإماراتي.