«مغادر» نجم اللقايا في مهرجان العين للهجن

أحرز القعود «مغادر» المملوك لشعار عبدالله سيف مبارك الخييلي أفضل توقيت زمني، خلال منافسات سن اللقايا، ضمن فعاليات الجولة الثانية لمهرجان العين لسباقات الهجن 2025، الذي يقام بميدان الروضة بمنطقة العين، وينظمه مركز شؤون هجن الرئاسة، بإشراف اتحاد الإمارات لسباقات الهجن.

ونجح «مغادر» في تسجيل أفضل زمن، خلال الشوط الثاني لأشواط سن اللقايا، التي اختتمت، أمس، لمسافة 3 كلم، حيث استطاع أن يتوج بلقب الشوط في زمن قدره 4:23:05 دقائق.

وكانت «فرح» المملوكة لبخيت جابر مسلم الجنيبي قد سجلت حضورها بالفوز بأول أشواط اليوم الثاني لسن اللقايا، بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 4:24:50 دقائق، وأحرزت «ابعاد» لحمد سيف بن نعيف العامري لقب الشوط الثالث بتوقيت قدره 4:25:83 دقائق، بينما سجل «الشبابي» لخليفة محمد عامر العمري اسمه ضمن قائمة الفائزين في شوط اللقايا الجعدان بتوقيت قدره 4:28:58 دقائق.

وحلت «نوعية» لسالم جابر المنصوري في المركز الأول بالشوط الخامس، بعد أن عبر خط النهاية في زمن قدره 4:31:62 دقائق، وخطف «الظبي» لحمد راعي الشيجة العامري ناموس الشوط السادس، مسجلاً توقيتاً قدره 4:33:39 دقائق.

وأهدى «والم» مالكه بدر محمد مكتوم الجنيبي لقب الشوط السابع، بعد أن قطع مسافة الشوط في 4:30:17 دقائق، ونجحت «الشامخة» لسالم خليفة الدرعي في كسب الشوط الثامن بتوقيت 4:34:18 دقائق.

وفي الشوط التاسع كانت «حدث» لعامر حويرب المنصوري على موعد مع المركز الأول، وسجلت توقيتاً زمنياً قدره 4:32:67 دقائق، أما الشوط العاشر فكان من نصيب القعود «مرموق» لسهيل الدحبة العامري، الذي أنهى مسافة الشوط في 4:30:83 دقائق.

وأسفرت بقية الأشواط الـ15 في ختام منافسات اللقايا عن فوز كل من «وطن» لفرج صبيح المخيني، و«الظبي» لحمد مطر حليس الكتبي، و«مزعل» لمحمد راشد عصيان المنصوري، و«حضور» لحمد سهيل العامري، و«جزيل» لنايف بن روية الخييلي.

وتستأنف فعاليات المهرجان، غداً، عبر منافسات سن الإيذاع، حيث تركض المطايا لمسافة 4 كلم، عبر 25 شوطاً في الفترة الصباحية، تليها، بعد غدٍ، منافسات الثنايا، من خلال 20 شوطاً، وتختتم الجولة الثانية من المهرجان، يوم الأحد المقبل، بمنافسات الحول والزمول.