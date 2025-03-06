17 فريقاً في «الرياضة تجمعنا» لبلدية دبي

تحت شعار «الرياضة تجمعنا»، أطلقت بلدية دبي بطولة إداراتها لكرة القدم لعام 2025، بحضور عدد من القيادات الإدارية في البلدية وممثلي الإدارات المختلفة، إضافة إلى جمهور كبير من الموظفين ومحبي الرياضة.

وانطلقت البطولة في نادي بلدية دبي بأجواء حماسية بين الفرق المشاركة، والتي تتنافس في تحقيق لقب البطولة التي تُنظم مرتين سنوياً ضمن أجندة الفعاليات الرياضية للبلدية.

وتشهد البطولة مشاركة واسعة من مختلف إدارات بلدية دبي، حيث يتنافس 17 فريقاً يمثلون إدارات البلدية المختلفة على مدار 21 يوماً.

وقال عبدالله خلفان، مدير إدارة الموارد البشرية في بلدية دبي بالإنابة، إن هذه البطولة تبرز التزام البلدية تعزيز بيئة عمل إيجابية وصحية للموظفين، مشيراً إلى أن الرياضة أداة فعالة لتعزيز روح الفريق والتعاون بين مختلف الإدارات. وأوضح أن البطولة هذا العام تحمل طابعاً متميزاً، إذ تهدف إلى تعزيز قيم الوحدة والروابط الاجتماعية والتلاحم بين الموظفين.

وتعد هذه البطولة واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية التي تحرص بلدية دبي على تنظيمها بشكل دوري، بهدف تعزيز الروابط الاجتماعية بين الموظفين، وتشجيعهم على تبني نمط حياة صحي ونشط.