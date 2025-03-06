تنافس كبير في «الشارقة الدولية للشطرنج السريع»

انطلقت أول من أمس النسخة الـ 30 من بطولة الشارقة الدولية للشطرنج، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 246 لاعباً ولاعبة منهم 32 لاعباً ولاعبة من 28 دولة.

وافتتح الدكتور نبيل عاشور، مدير إدارة الخدمات المساندة بمجلس الشارقة الرياضي منافسات اليوم الأول من البطولة، بحضور سلطان علي الطاهر، عضو اتحاد الإمارات للشطرنج، والمهندس وهيب جعفر الزرعوني، الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وبعد نهاية الجولة الثالثة في اليوم الأول تساوى 20 لاعباً بالعلامة الكاملة 3 نقاط من 3 جولات.

وعبر الدكتور نبيل عاشور عن سعادته بمشاركة هذا العدد الكبير من اللاعبين من اللاعبين الموهوبين واللاعبين الواعدين والأساتذة الدوليين الكبار، ومن جميع الأعمار والجنسيات، الأمر الذي يعد نجاحاً جديداً يضاف إلى نجاحات نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وأضاف، هناك دور كبير لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج في نشر اللعبة في كل أندية الإمارة، وهو ما نشاهده في بقية الأندية التي باتت تنظم بطولات كبيرة.

من جهته أكد فيصل الحمادي أن البطولة منذ انطلاقتها قبل 30 عاماً تعتبر محط اهتمام عدد كبير من اللاعبين الكبار، كما تشهد البطولة مشاركة 7 حكام دوليين من أبناء النادي، وتقدم بالشكر والتقدير لمجلس الشارقة الرياضي لدعمه الدائم لجميع أنشطة النادي وفعالياته.