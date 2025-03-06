«تحدي الموانع» يرفع وتيرة الحماس في دورة ند الشبا الليلة

يرفع «تحدي الموانع»، الذي ينطلق الليلة، وتيرة الحماس في دورة ند الشبا الرياضية؛ المبادرة الرياضية الرائدة التي أطلقها ويرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وتُقام سنوياً في شهر رمضان المبارك، في مجمّع ند الشبا الرياضي، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي وتحت شعار «قدرات لا حدود لها».

ويستقطب «تحدي الموانع» مشاركة مجتمعية واسعة في الدورة، تبرز الشعبية المتزايدة لهذا النوع من الألعاب وانتشار ممارستها في المنطقة بشكل عام وفي الدولة بشكل خاص.

وتعد بطولة تحدي الموانع تحدياً زمنياً لتخطي الموانع إذ يركض المشاركون لمسافة 400 متر يتجاوزون فيها 11 عائقاً، ويجب على المتسابقين إنهاء السباق في أسرع وقت ممكن، مع تحديد سقف زمني قدره 5 دقائق، ويُسمح لكل مشارك بالمشاركة مرة واحدة فقط في أيام التصفيات.

وإذا تجاوز المتسابق أي عائق لأي سبب، سيتم استبعاده من السباق، ويسمح للمتسابقين بمحاولة تجاوز العائق الواحد مرتين فقط قبل اعتباره.

وإذا لم يتمكن من اجتيازه يطبق عليه عقوبة زمنية، وتتضمن البطولة فئتين وهما الفئة المفتوحة للرجال والفئة المفتوحة للسيدات ويُسمح فيهما بالمشاركة لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة، ويتأهل للنهائيات أفضل 20 رجلاً وأفضل 20 سيدة ممن حققوا أسرع زمن في أيام التصفيات.

قرعة متوازنة

وأجرت اللجنة المنظمة مراسم قرعة بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة التي أقيمت في نادي دبي لأصحاب الهمم وبحضور الإداريين من الفرق المشاركة في البطولة، وأسفرت عن تقسيم الفرق العشرة المشاركة في البطولة إلى مجموعتين.

وتضمنت المجموعة الأولى فرق شرطة دبي حامل لقب البطولة إضافة إلى شرطة الشارقة، ودائرة المالية، ومحاكم دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وبلدية دبي، وماي دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة تنمية المجتمع.

وتنطلق المنافسات الأحد المقبل، وستقام 4 مباريات يلتقي فيها فريق شرطة دبي وفريق محاكم دبي في الساعة 9:30 مساء، كما يلتقي فريق الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب وفريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في الساعة 10:10 مساء، ويلتقي فريق شرطة الشارقة وفريق دائرة المالية في الساعة 10:50 مساء، ويلتقي فريق بلدية دبي وفريق ماي دبي في الساعة 11:30 مساء.

منافسات قوية

وأسفرت منافسات اليوم الثاني من دور المجموعات في بطولة ند الشبا لفرق البادل عن فوز فريق السعودية على فريق أستراليا بنتيجة (2 - 1) في مباراة ماراثونية، ففاز الثنائي الأسترالي دومينيك بيتشارد، ماريوس زيلبا على الثنائي السعودي قاسم عبيدان ونواف القاضي في الجولة الأولى بنتيجة 6 - 3 و6 - 4.

وفي الجولة الثانية تمكن الثنائي السعودي فيصل الربدي وعبدالرحمن الزم من الفوز على الثنائي الأسترالي تيم براون وروس تايلور بنتيجة 6 - 3 و7 - 6 بعدما تعادلا ولعبا على النقطة الذهبية.

وفي الجولة الثالثة فاز الثنائي السعودي سطام الشهراني وحسين المعراج على الثنائي الأسترالي فوك فيليكوفيتش وجونو بريكي بنتيجة 5 - 7 و6 - 4 و7 - 6 بعد التعادل والتنافس على النقطة الذهبية.

وفي المباريات الأخرى فاز فريق هولندا على فريق الكويت بنتيجة 2 - 1، كما فاز فريق إيران على فريق البحرين بنتيجة 3 - 0.

رعاية ماسية

وأعلنت شركة داماك العقارية عن رعايتها الماسية لدورة ند الشبا الرياضية 2025، تأكيداً على التزامها دعم المبادرات الحكومية وتعزيز الرياضة واللياقة البدنية في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي.وفي هذا السياق، قال علي سجواني، المدير العام للعمليات والتمويل والضيافة في داماك العقارية:

«تؤدي الرياضة واللياقة البدنية دوراً محورياً في بناء مجتمعات قوية ومتماسكة، ونحن فخورون بدعم مبادرة تحفز الأفراد على تجاوز حدودهم والسعي نحو التميز. إن شراكتنا مع دورة ند الشبا الرياضية تبرز التزام داماك دعم المبادرات التي تثري حياة الأفراد وتعزز رفاهية المجتمع».

وتأتي هذه الرعاية عقب إعلان داماك شراكتها مع اتحاد الإمارات للبادل لدعم انتشار رياضة البادل في المنطقة وخلق فرص جديدة للأجيال القادمة من الرياضيين.

كما كانت داماك شريكاً فاعلاً في النسخة الأخيرة من «ألعاب دبي» للسنة الثانية على التوالي، ما يعزز دورها الرائد في دعم الرياضة وتنمية المجتمع في المنطقة. وتواصل داماك استثمارها في المبادرات التي تلهم الأفراد لاعتماد أسلوب حياة أكثر صحة والمشاركة الفاعلة في الفعاليات المجتمعية.