الروسي مشرفاً على حكام مونديال الطائرة

كلّف الاتحاد الدولي للكرة الطائرة حكمنا العالمي الأولمبي، حامد الروسي، بالسفر إلى إندونيسيا والصين، للإشراف على حكام ومراقبي بطولتي العالم تحت 21 سنة للفتيات والشباب، من 5 حتى 28 أغسطس الجاري، وذلك بعد عودته قبل أسابيع قليلة إلى الدولة عقب القيام بالمهمة نفسها ببطولة العالم للجامعات، خلال الفترة من 12 حتى 24 يوليو الماضي.

ويأتي هذا التكليف من الاتحاد الدولي للطائرة، تقديراً وثقة بكفاءة حكمنا العالمي الأولمبي، وما يمتلكه من خبرات كبيرة على مدى 22 عاماً من العطاء، وتكللت بختام رائع بوجوده في نهائي دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.

يذكر أن الروسي بعد اعتزاله شغل مقعد عضوية لجنة الحكام وقواعد اللعبة بالاتحاد الدولي للطائرة، بالإضافة إلى العمل سكرتيراً للجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي للطائرة، وقدم من خلال عمله في المنصبين، الدعم الكبير لحكام القارة الآسيوية وغرب آسيا من خلال وجود نخبة من الحكام المتميزين في بطولات الاتحاد الدولي بهذا العام