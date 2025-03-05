4 ميداليات للإمارات في منافسات المبارزة بدورة ند الشبا

حقق لاعبو الإمارات 4 ميداليات ملونة في بطولة المبارزة، التي أقيمت ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، التي جاءت منافساتها قوية في مختلف الفئات، خاصة الفئة الدولية التي شهدت مشاركة مبارزين من 13 دولة تشمل إيطاليا، بيرو، مصر، فرنسا، تونس، سلوفاكيا، الهند، أمريكا، روسيا، طاجيكستان، سوريا، السعودية، والإمارات، كما أقيمت أيضاً بطولة الفتيات المحلية التي شاركت فيها لاعبات من المواطنات وأبناء المواطنات ومواليد الدولة.

وقام المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للمبارزة، بتتويج الفائزين بحضور حسن المزروعي مدير الدورة، ومحمود بسيوني ممثل شركة بوكاري سوِت، شريك الترطيب الصحي للدورة، وعبد المنعم أمين شمس الدين ممثل مجموعة التداوي للرعاية الصحية أحد الشركاء الداعمين للدورة، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية للدورة.

وحصد الإيراني محمد إسماعيلي الميدالية الذهبية في بطولة سلاح الآيبيه للرجال بعد فوزه بنتيجة (15 – 6) على الإماراتي مايد محمد الذي حصل على الميدالية الفضية، فيما نال الإماراتي خليفة الزرعوني الميدالية البرونزية بعد تغلبه على المصري خالد بوهديمة بنتيجة (14 – 13).

وفي منافسات السيدات لسلاح الآيبيه فازت التونسية سارة بسباس بالميدالية الذهبية بعد تغلبها على الإماراتية العنود السعدي بنتيجة (15 – 6) لتنال العنود الميدالية الفضية، بينما حصلت الإماراتية شيخة الزعابي على الميدالية البرونزية بعد تغلبها على الإماراتية فاطمة الزهراء محمد بنتيجة (15 – 12).

وأثنى المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي على نجاح منافسات المبارزة وعلى تطور مستويات المشاركين من دورة إلى أخرى، وقال:

«تشهد دورة ند الشبا الرياضية تطوراً كبيراً كل عام، لا سيما بطولة المبارزة التي يحرص جميع المتبارزين من العالم على المشاركة فيها والتنافس نظراً لأهميتها في صقل المهارات واكتساب خبرات جديدة، وكما شاهدنا كان التنافس شريفاً وراقياً بين الرياضيين، ونحن دائما نعوّل على هذه البطولة لاستكشاف المواهب الإماراتية وضمها إلى منتخباتنا الوطنية.

بفضل تنظيم النسخة الخامسة لبطولة المبارزة في دورة ند الشبا الرياضية، التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، نجحنا في جذب اهتمام الكثير من أفراد المجتمع بهذه الرياضة، وتلقينا طلبات عديدة للمشاركة فيها، كما استطعنا استقطاب العديد من الأشبال والناشئين إلى هذه الرياضة الأولمبية العريقة».

وأضاف: «تسهم مشاركة منتخبنا الوطني في دورة ند الشبا الرياضية في دعم استراتيجية اتحاد الإمارات للمبارزة، التي تهدف إلى تطوير وصقل مهارات مبارزينا الوطنيين من خلال الاحتكاك مع اللاعبين الدوليين والأبطال الأولمبيين، لتحقيق الإنجازات مستقبلاً على مستوى آسيا والأولمبياد، كما أننا نعمل باستمرار على تنظيم بطولات كبرى ضمن أجندة الاتحاد الدولي.

حيث استضفنا بطولة الرواد في أكتوبر الماضي، تلتها بطولة كأس العالم لسلاح الآيبيه للسيدات، ثم بطولة سلاح الفلورية للناشئين في يناير الماضي، وإن شاء الله سنستضيف واحدة من أكبر البطولات الدولية، وهي بطولة سلاح الآيبيه للرجال والسيدات بمشاركة ما لا يقل عن 500 لاعب ولاعبة في نوفمبر المقبل».

من جهته أكد خالد بوهديمة مدرب منتخب مصر للمبارزة والذي شارك أيضاً في منافسات سلاح الآيبيه أن دورة ند شبا الرياضية أسهمت بشكل كبير في تطوير مستويات المبارزين الإماراتيين نظراً لاستقطابها أفضل اللاعبين في العالم والأبطال الأولمبيين.

وقال: نحرص على المشاركة فيها منذ سنوات طويلة، ونلحظ أن مستواها في تطور من دورة إلى أخرى، ومثل هذه البطولات ترفع من مستوى اللاعبين المحليين وكذلك العرب، نحن ممتنون لهذه الدورة التي تجمعنا بشكل سنوي للتلاقي والتنافس، وهي تساعدنا على كسب المزيد من الخبرة من خلال الاحتكاك مع بعضنا.

بداية قوية

فاز فريق الإمارات للبادل على فريق إيران بنتيجة (2 – 1) في بطولة ند الشبا لفرق البادل، بعد منافسات قوية بين الفريقين، حيث أنهى الثنائي الإماراتي ماجد الجناحي وأناو أياتس الجولة الأولى بالفوز بنتيجة 6 – 3 و 6 – 4 على الثنائي الإيراني فرساد شاهي وأرشام مورادي.

فيما تمكن الثنائي الإيراني هامي جولستان وأريا روجاني من الفوز بالجولة الثانية بنتيجة 6 – 2 و 7 – 6 على الثنائي الإماراتي فارس الجناحي وإنيجو جوفري.

وعاد فريق الإمارات للتقدم بعد فوز الثنائي إجناسيو فيلارينو وإنريكي جويناجا على الثنائي الإيراني باهدور باسيرات وأمير جامشيدي بنتيجة 6 - 1 و6 - 3. كما فاز فريق الكويت على فريق أستراليا بنتيجة (2 – 1)، وتغلب فريق هولندا على فريق السعودية بنتيجة 3 – 0.

ويختتم دور التصفيات اليوم الأربعاء، حيث يلتقي فريق الإمارات مع فريق البحرين، كما يلتقي فريق الكويت مع فريق السعودية، ويلتقي فريق هولندا مع فريق أستراليا، ويشارك في بطولة ند الشبا للبادل فرق من: الإمارات والبحرين والكويت وإيران وأستراليا وهولندا والسعودية.

الجوجيتسو

تنطلق مساء اليوم منافسات الجوجيتسو التي تجمع نخبة اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات والذين يخوضون تحديات قوية في ثلاث فئات عمرية هي فئة الرجال (18 سنة فأكثر) وفئة الناشئين (16-17 سنة)، والأشبال (14-15 سنة)، في أجواء تنافسية حافلة بالندية.

وتنطلق المنافسات يوم الأربعاء المقبل بنزالات فئتي الناشئين والشباب، فيما يشهد يوم الخميس نزالات فئة الكبار ويتنافس فيها نخبة من المحترفين الأكثر تميزاً على الساحة المحلية، في أجواء تحمل روح المثابرة والإصرار، وسط حضور قوي يعكس تطور رياضة الجوجيتسو في الدولة.