جودو الإمارات جاهز لجائزة النمسا الكبرى

تصل بعثة منتخبنا الوطني الأول للجودو إلى النمسا صباح اليوم للمشاركة في بطولة «لينز للجائزة الكبرى»، عقب المشاركة الإيجابية للمنتخب في بطولة طشقند غراند سلام للجودو التي استضافها اتحاد أوزبكستان للجودو ضمن بطولات الاتحاد الدولي للجودو لعام 2025.

والتي حقق خلالها لاعب منتخبنا عمرو جاد الميدالية البرونزية في وزن تحت 81 كجم من خلال أول مشاركة خارجية له.

بينما احتل زميله اللاعب كريم عبد اللطيف المركز السابع في ترتيب مجموعته تحت 73 كجم، فيما خرج اللاعب من دور الـ16 لقوة المجموعة التي يتصدرها أبطال اليابان.

ويرأس بعثة منتخبنا المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى للجودو (غراند بري) التي تقام في مدينة لينز النمساوية، الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام لاتحاد الإمارات للجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي، وتضم المدرب فيكتور سيكتروف و3 لاعبين في قائمة منتخبنا.

وفي مقدمتهم اللاعبة بشيرات خرودي التي تشارك في منافسات وزن تحت 52 كجم، ولاعبان هما نارمند بيان الذي يشارك في منافسان وزن تحت 66 كجم، ومحمد يزبيك في وزن تحت 73 كجم والذين تأتي مشاركتهم ضمن برنامج مشوار التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس.

مشاركة كبيرة

وتشهد بطولة الجائزة الكبرى للجودو في النمسا مشاركة 443 لاعباً ولاعبه من 52 دولة في مقدمتهم منتخب اليابان بطل العالم وبطل بطولة طشقند غراند سلام التي اختتمت مؤخراً، كما يشارك منتخب لبنان بلاعبة واحدة، بجانب منتخبنا كممثلين للمنتخبات العربية.

وحددت اللجنة المنظمة مساء يوم غدٍ موعداً لقرعة البطولة بفندق اركوتيل نايكي، وتبدأ المنافسات صباح بعد غدٍ بالوزن الخفيف بصالة تبيس وتختتم البطولة مساء الأحد المقبل.