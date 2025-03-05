2000 مشارك في «أبوظبي للألعاب الحكومية»

انطلقت بقوة، أول من أمس، منافسات النسخة الثالثة من بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية، التي تقام بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة أكثر من 2000 موظف وموظفة من أكثر من 45 جهة حكومية من إمارة أبوظبي، وتستمر فعالياتها حتى 19 من الشهر نفسه.

وتشمل المنافسات 11 رياضة متنوعة وهي: كرة القدم، والرماية، وبادل، واللياقة البدنية، والكرة الطائرة، تنس الطاولة، وكرة السلة، والشطرنج، الريشة الطائرة، وتقام جميعها في أبوظبي كركيت سبورتس هب، ومنتجع الفرسان الرياضي الدولي، فيما تقام سباقات الجري في مهرجان الشيخ زايد في الوثبة، وسباقات الدراجات الهوائية على مسار الوثبة للدراجات الهوائية.

وتُقام البطولة احتفاءً بشهر رمضان المبارك، وضمن برنامج التفاعل والرفاه الوظيفي الذي يهدف إلى تعزيز الإيجابية لدى الموظفين، وتحسين أدائهم وعلاقاتهم المهنية، إضافةً إلى تطويرهم على المستويين الشخصي والمهني داخل بيئة العمل، كما تُسهم المبادرة في التأثير الإيجابي على الصحة الجسدية والصفاء الذهني والنفسي، في أجواء تنافسية وحماسية تحتفي بروح التحدي والعمل الجماعي.

وتتنافس الفرق والأفراد الذين يمثلون الجهات الحكومية على مجموع جوائز تتجاوز قيمتها مليوناً و300 ألف درهم، وذلك ضمن الفعاليات المسائية التي تبدأ من الساعة التاسعة مساءً.

وأكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أنه وبعد نجاح النسختين الماضيتين، ستلعب النسخة الثالثة من البطولة دوراً كبيراً في تحفيز الموظفين الحكوميين على تبني نمط حياة صحي متكامل يشمل الجوانب البدنية والذهنية والاجتماعية، وتعزيز التعارف بين الموظفين في بيئة رياضية إيجابية وتحفيزهم على اعتماد ممارسة الرياضة كأسلوب حياة يومي يُسهم في رفع جودة حياتهم، مما يُرسخ مستقبلاً أكثر قوة وصحة واستدامة.