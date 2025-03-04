انطلاق بطولة كرة القدم في «الألعاب الرمضانية» لشرطة دبي



انطلقت بطولة كرة القدم السباعية، إحدى مسابقات بطولة «الألعاب الرمضانية لشرطة دبي»، بمشاركة 25 فريقاً من مختلف القطاعات الشرطية، وذلك في نادي الضباط بمنطقة الجداف.

وتتنافس الفرق في بطولة كرة القدم السُباعية على جوائز تصل قيمتها إلى 72 ألف درهم من إجمالي قيمة جوائز بطولة الألعاب الرمضانية لشرطة دبي التي تصل قيمتها إلى 800 ألف درهم.

وتلعب الفرق في بطولة كرة القدم بنظام خروج المغلوب، فيما تستمر فعاليات البطولة إلى 13 من شهر رمضان.

الجدير ذكره أن تنظيم بطولة الألعاب الرمضانية لشرطة دبي يأتي تماشياً مع توجهات «عام المجتمع»، وبالشراكة مع وزارة الداخلية، ومجلس دبي الرياضي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبالتعاون مع الشركاء الداخليين في شرطة دبي من مختلف الإدارات العامة والمراكز والمجالس.

وتهدف البطولة الرمضانية إلى تعزيز الثقافة الرياضية في شهر الخير والعطاء والرحمة، وتأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تنظيم المنافسات والبطولات الرياضية لتعزيز روح التنافس، والتشجيع على ممارسة الرياضة بصورة مُستمرة، وجعلها أسلوب حياة نشطاً، وصولاً بهم إلى مستويات جودة حياة أفضل؛ نظراً لأهمية الرياضة وانعكاساتها الإيجابية على الصحة الجسدية ورفع مستوى اللياقة البدنية وبناء الشخصية وتنمية القدرات.

وتتضمن البطولات الرمضانية 23 مُنافسة رياضية تتمثل في: " تحدي الدراجات الجبلية، التنس، كرة القدم، السنوكر، كرة الطائرة الشاطئية، التايكواندو، التزلج بالعجلات، الرماية، الشطرنج، سباق الجري لمسافة 5 كيلومترات، الألعاب التراثية، الكريكيت، البادل، الرماية الهوائية، الكلستنكس، التجذيف الثابت، اجتياز الموانع، السباحة، سباق الدراجات الهوائية، الجوجيتسو، سباق السرعة 100 متر، الكاراتيه، القوس والسهم.