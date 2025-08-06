«عالم دبي للرياضة» يتألق بفعاليات جديدة ومتنوعة

سعيد حارب: الحدث الرائد أصبح ملتقى لجميع فئات المجتمع

ماهر جلفار: نسعى إلى تقديم تجربة رياضية متكاملة للجميع

فلوران مالودا: أجواء رياضية مفعمة بالحيوية

انطلقت دورة أغسطس من عالم دبي للرياضة، أكبر وجهة رياضية داخلية في المنطقة رسمياً، حيث تتواصل فعالياتها على مدار شهر من الأنشطة الرياضية واللياقة البدنية والمشاركة المجتمعية، وافتتح عالم دبي للرياضة سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وماهر جلفار نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، وضيف الشرف فلوران مالودا لاعب نادي تشيلسي والمنتخب الفرنسي السابق، وعيسى شريف مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، وناصر ناصر الرئيس التنفيذي للتسويق في الفردان للصرافة.

وشهدت مراسم الافتتاح إقامة مباراة كرة قدم خماسية ودية بين فريقين أحدهما بقيادة سعيد حارب وماهر جلفار، وضم مجموعة من كبار المواطنين من نادي ذخر، والآخر بقيادة مالودا، وذلك بالتعاون مع المنطقة الحرة الدولية للرياضة والترفيه (ISEZA).

وينظم مركز دبي التجاري العالمي بالاشتراك مع مجلس دبي الرياضي دورة أغسطس من عالم دبي للرياضة التي تستمر حتى 2 سبتمبر المقبل، وانطلقت الدورة بسباق DSW Run IN، أول نصف ماراثون داخلي في دبي، والذي أقيم في بيئة مُكيّفة بالكامل بمشاركة أكثر من 500 عدّاء، ويمتد عالم دبي للرياضة على مساحة تزيد على 25 ألف متر مربع، وتضم أكثر من 40 ملعباً مع تسع رياضات أساسية تتضمن كرة القدم، السلة، الطائرة، البادل، تنس الطاولة، كرة الريشة، الكريكيت، التنس، وكرة البيكل، بالإضافة إلى صالة اللياقة البدنية المجانية، والتي تضم أجهزة تمارين الكارديو المتطورة ومُعدات التمارين المتنوعة ومناطق تعزيز القوة، ويفتح عالم دبي للرياضة أبوابه يومياً من الساعة 6 صباحاً حتى 8 صباحاً للعدّائين فقط، ومن الساعة 8 صباحاً حتى منتصف الليل للمشاركين في جميع الرياضات.

مشاركة كبيرة

وقال سعيد حارب: «أصبح عالم دبي للرياضة من أهم الفعاليات الرياضية والأنشطة المجتمعية التي يتم تنظيمها في دبي التي تستقطب آلاف المشاركين سنوياً، وتساهم بشكل مباشر في صحة وسعادة أفراد المجتمع وجودة الحياة في دبي، وهذا الحدث الرائد أصبح ملتقى لجميع فئات المجتمع من جميع الأعمار من أكثر من 200 جنسية تعيش في دبي، وأصبح الوجهة الصيفية المفضلة لممارسة الرياضة للكبار والصغار، والرجال والنساء وكبار المواطنين، ولاعبي الأكاديميات، وحتى الفئات العمالية بمختلف القطاعات، ويسعدنا مواصلة التعاون مع مركز دبي التجاري العالمي في تقديم دورة متميزة هذا العام، توفر تجارب رياضية استثنائية لجميع الفئات العمرية، وتقدم الجديد والمشوق دائماً للمشاركين بما يعزز شعورهم بالسعادة وارتباطهم بممارسة الرياضة والنشاط البدني».

التزام

وقال ماهر عبد الكريم جلفار: «يسرنا إطلاق هذه الدورة الجديدة في أغسطس، ما يعكس التزامنا المتواصل تجاه المجتمع الرياضي في دبي، وتتميز دورة هذا العام بفعاليات أكثر تنوعاً وتشويقاً، وتُقام في توقيت مثالي لسكان دبي وعائلاتهم خلال موسم العطلة الصيفية.

وتهدف هذه الدورة، التي ننظمها بالاشتراك مع مجلس دبي الرياضي وشركائنا الاستراتيجيين، إلى تقديم تجربة رياضية متكاملة للجميع».

مبادرات

وقال فلوران مالودا: «يتميز عالم دبي للرياضة بمرافق متطورة وأجواء رياضية مفعمة بالحيوية، ومن واقع تجربتي الاحترافية في عالم كرة القدم، يمكنني تقدير جودة البنية التحتية والشغف بالرياضة الذي يجسده هذا الحدث، وتسهم هذه المبادرات في دعم المواهب الشابة، من خلال توفير منصة تساعد الرياضيين الطموحين على تطوير مهاراتهم ومتابعة شغفهم، إضافة إلى التشجيع على أسلوب الحياة الصحي وتعزيز التواصل بين المجتمعات، كما تملك الرياضة قدرة فريدة على جمع الأشخاص من مختلف الثقافات، وتعزيز روح التفاهم والاحترام المتبادل».

كما يشتمل عالم دبي للرياضة أيضاً على عالم دبي للأطفال، والذي يضم منزلقات عملاقة ومسارات تحدي العوائق، إضافة إلى مناطق مخصصة لألعاب الآركيد الكلاسيكية، ما يساعد الآباء والأمهات على المشاركة في الأنشطة الرياضية المفضلة لديهم فيما يستمتع أطفالهم بالمرح واللعب تحت أعين المشرفين، ويجمع الدوري الصيفي لعالم دبي للرياضة يوم 23 أغسطس الجاري، أفضل فرق الشركات في الإمارات للمشاركة في منافسة رياضية تتميز بالمباريات القوية وتعزيز اللعب الجماعي للفرق، ويواصل عالم دبي للرياضة رعاية الجيل القادم من الرياضيين بالتعاون مع أكثر من 9 أكاديميات رياضية مرموقة تقدم تدريباً عالمياً رفيع المستوى، بما في ذلك أكاديمية غالاكسي بلوز فوتبول، وأكاديمية تال باسكتبول، مع مدربين متخصصين من الجامعات الأمريكية.