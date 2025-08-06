«الشامخة» تتألق في مهرجان العين للهجن

تصدرت «الشامخة» لحمد سرحان حمد الدرعي، مراحل الشوط الرئيسي الأول، في اليوم الرابع من منافسات الجولة الثانية لمهرجان العين لسباقات الهجن 2025، وتمكنت من الفوز وقطع المسافة المخصصة لفئة الأبكار في زمن قدره 4:32:14 دقائق.

وشهد ميدان الروضة بالعين، صباح أمس، السباق التمهيدي الثاني لفئة اللقايا لمسافة 3 كم، بمشاركة واسعة من ملاك الهجن من أبناء دول الخليج، وحققت «النادر» لظافر راشد سويدان الكتبي المركز الأول في الشوط الثاني بزمن بلغ 4:29:95 دقائق.

وفي الشوط الثالث تألقت «بينونة»، لمحمد عبدالله كردوس العامري التي أنهت بزمن قدره 4:33:96 دقائق، وخطفت «طاري»، لسهيل سعيد سالم الوهيبي الأنظار في الشوط الرابع، مسجلة 4:31:21 دقائق.

وحسمت «الظبي» لعلي سعيد علي الصدارة في الشوط الخامس بزمن قدره 4:35:02 دقائق، وحققت «متعبه» لـخليفة ضبيب سليمان الشامسي لقب الشوط السادس بزمن قدره 4:31:58 دقائق، وقدم «مطفي»، لـحميد محمد سعيد الدرعي أداء مميزاً في الشوط السابع، وحقق «أفضل توقيت» في السباق، مسجلاً 4:26:82 دقائق.

وشهد الشوط الثامن، فوز «خيره»، لـسالم سليم سالم الجحافي، بالمركز الأول بزمن قدره 4:31:34 دقائق، بينما أهدت «الحذرة»، مالكها سالم أحمد بالوتيه العامري ناموس الشوط التاسع، بزمن قدره 4:33:34 دقائق، وانتزع «الأنضر»، لمبارك خليفة ضبيب الشامسي المركز الأول في الشوط العاشر بزمن قدره 4:30:48 دقائق، كما حققت «هدوء» لـجاسم سالم علي الغيلاني المركز الأول في الشوط الحادي عشر بزمن 4:30:31 دقائق، وتفوقت «عوايد»، لـسلطان خليفة حاسوم الدرمكي، في الشوط الثاني عشر بزمن قدره 4:34:87 دقائق، وأهدى «مكرم» مالكه أيمن مسلم سالم الفزاري ناموس الشوط الثالث عشر بزمن قدره 4:31:18 دقائق، وشهد الشوط الرابع عشر، تتويج «سرابه»، لـمحمد خميس بن بدر العليلي بالمركز الأول، بزمن قدره 4:36:05 دقائق، بينما اختتمت المنافسات بتفوق «الشبابي»، لمطر العامري في آخر الأشواط بزمن قدره 4:27:77 دقائق.