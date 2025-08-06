«الشامخة» تتألق في مهرجان العين للهجن

وشهد ميدان الروضة بالعين، صباح أمس، السباق التمهيدي الثاني لفئة اللقايا لمسافة 3 كم، بمشاركة واسعة من ملاك الهجن من أبناء دول الخليج، وحققت «النادر» لظافر راشد سويدان الكتبي المركز الأول في الشوط الثاني بزمن بلغ 4:29:95 دقائق.
وشهد الشوط الثامن، فوز «خيره»، لـسالم سليم سالم الجحافي، بالمركز الأول بزمن قدره 4:31:34 دقائق، بينما أهدت «الحذرة»، مالكها سالم أحمد بالوتيه العامري ناموس الشوط التاسع، بزمن قدره 4:33:34 دقائق، وانتزع «الأنضر»، لمبارك خليفة ضبيب الشامسي المركز الأول في الشوط العاشر بزمن قدره 4:30:48 دقائق، كما حققت «هدوء» لـجاسم سالم علي الغيلاني المركز الأول في الشوط الحادي عشر بزمن 4:30:31 دقائق، وتفوقت «عوايد»، لـسلطان خليفة حاسوم الدرمكي، في الشوط الثاني عشر بزمن قدره 4:34:87 دقائق، وأهدى «مكرم» مالكه أيمن مسلم سالم الفزاري ناموس الشوط الثالث عشر بزمن قدره 4:31:18 دقائق، وشهد الشوط الرابع عشر، تتويج «سرابه»، لـمحمد خميس بن بدر العليلي بالمركز الأول، بزمن قدره 4:36:05 دقائق، بينما اختتمت المنافسات بتفوق «الشبابي»، لمطر العامري في آخر الأشواط بزمن قدره 4:27:77 دقائق.